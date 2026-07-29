출시 10개월 만에 150만건 넘긴 마운자로… 2030 처방 비중 50% 넘어

비만치료제 마운자로가 국내 출시 10개월만에 150만건 이상 처방된 것으로 확인됐다. 게티이미지뱅크

비만 치료제 ‘마운자로’가 국내 출시 10개월 만에 150만건 이상 처방된 것으로 확인됐다. 처방 건수의 절반 이상이 20~30대에 집중된 데다 10대 청소년 처방도 빠르게 늘면서 오남용에 대한 우려가 나온다.

29일 국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 한지아 의원이 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 의약품안전서비스(DUR) 자료에 따르면, 마운자로는 지난해 8월 출시 이후 올해 5월까지 10개월간 총 150만1161건 처방된 것으로 나타났다. 비급여 의약품 특성상 정확한 유통량 파악이 어려워 중복 처방 방지 시스템인 DUR 점검 내역을 기준으로 집계한 결과다.

마운자로의 월간 처방량은 폭발적인 증가세를 보였다. 출시 첫 달인 지난해 8월 1만8579건에 불과했던 처방 건수는 올해 5월 27만3140건으로 늘어 10개월 만에 약 14.7배 증가한 것으로 해석된다.

◆ 2030 세대가 처방 주도… 10대 청소년 처방도 급증세

연령별로 살펴보면 청년층의 처방 비중이 압도적인 것으로 분석된다. 전체 누적 처방 건수 중 20대와 30대의 비중이 52.9%(79만4781건)로 절반을 넘어섰다. 연령별로는 30대가 36.0%로 가장 높은 비중을 차지했으며 40대(27.1%), 20대(16.9%), 50대(14.6%)가 뒤를 이었다.

10대 청소년의 처방 수치는 전체 규모에 비해 적지만 증가 속도가 가파른 것으로 관측된다. 출시 초기 월 82건이었던 10대 처방 건수는 지난해 12월 1000건을 넘어섰다. 이어 올해 1월 1739건에서 5월에는 2594건까지 늘어나며 올해 들어서만 1.5배 규모로 증가했다.

◆ 위고비 처방량 추월… ‘오남용 우려 의약품’ 지정 검토

마운자로는 약 10개월 먼저 출시된 경쟁 치료제 ‘위고비’의 기록도 앞지른 것으로 보인다. 위고비는 2024년 10월 출시 이후 올해 5월까지 누적 122만8867건이 처방됐다. 위고비 역시 전체 처방의 46.4%가 20~30대에 집중된 것으로 확인됐다.

의료계에서는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 치료제가 단순한 미용 목적의 ‘살 빼는 약’으로 소비되는 현상을 지적하고 있다. 당뇨병이나 고도 비만 환자에게 우선 투여되어야 할 약물이 무분별하게 오남용되고 있다는 관측이다. 이에 따라 정부는 해당 치료제들을 ‘오남용 우려 의약품’으로 지정하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

한 의원은 “환자의 치료 기회는 보장하되 청소년이나 미용 목적의 오남용을 막아야 한다”며 “GLP-1 비만치료제 관리를 단순 유통관리에서 DUR을 활용한 처방관리 중심으로 전환할 필요가 있다”고 강조했다.

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