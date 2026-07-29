경기도의회 민주당, ‘재정건전성 TF’ 출범…세입 확충·구조 개혁 착수

지방세 수입 감소와 경기 둔화로 경기도의 재정 부담이 커지는 가운데 경기도의회 더불어민주당이 도 재정의 체질 개선을 위한 당내 전담 기구를 가동했다.

경기도의회 더불어민주당은 28일 의회 예담채에서 ‘경기도 재정건전성 태스크포스(TF)’ 발족식을 열고 활동에 들어갔다. 이번 TF는 경기도 재정 구조의 문제를 진단하고 세입 기반 확충과 재정 효율화 등 실효성 있는 대안을 마련하기 위해 구성됐다.

경기도의회 더불어민주당의 재정건전성 TF 출범식. 경기도의회 민주당 제공

TF 공동단장에는 장한별 총괄수석부대표와 김태희 정책위원장이 임명됐다. 기획재정위원회와 예산결산특별위원회 등 주요 상임위·특위 위원장단과 교섭단체 임원진이 위원으로 참여하며, 나라살림연구소·한국지방세연구원·한국지방행정연구원 등 외부 재정 전문가 그룹도 자문위원단으로 합류해 전문성을 더했다.

안광률 민주당 대표의원은 “경기도의 재정 여건이 그 어느 때보다 엄중한 상황”이라며 “재정 구조 진단부터 세입 확충, 제도 개선까지 연결하는 실천형 정책기구로 운용하겠다”고 밝혔다. 장한별·김태희 공동단장 역시 “정확한 재정 진단을 바탕으로 무분별한 예산 삭감을 막고 실효성 있는 대안을 예산 심사와 입법 활동으로 이어가겠다”고 강조했다.

TF는 매주 정례회의를 통해 분야별 개선 과제를 검토하고, 내달 중순 ‘경기도 재정진단과 개선과제’를 주제로 정책토론회를 열어 구체적 재정 개혁 방안을 제시할 계획이다.

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