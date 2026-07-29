스윙스, 마운자로 투약 고백…"실패하면 위절제술"

래퍼 스윙스가 비만 치료를 위해 '마운자로'를 투약 중이라고 밝힌 가운데 "이것마저 실패하면 위절제술을 하겠다"고 말하며 체중 감량에 대한 의지를 드러냈다.

지난 24일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에 공개된 영상에서 딘딘과 래퍼 매드클라운, 스윙스는 일본 도쿄의 한 돈가스 식당을 찾아 식사했다.

래퍼 스윙스가 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에 출연해 마운자로 투약과 체중 감량 계획에 대해 이야기하고 있다. 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘' 캡처

스윙스가 빠른 속도로 돈가스를 먹는 모습을 본 딘딘은 "형이 돈가스를 우리보다 작은 거 시켰나?"라고 물었고, 매드클라운은 "똑같은 걸 시켰는데 속도가 2.5배"라고 말하며 놀라워했다.

이어 딘딘이 "마운자로 중 아니야, 근데"라고 묻자, 스윙스는 "응. 들어가"라고 답하며 현재 마운자로를 투약하고 있다고 밝혔다.

이에 매드클라운은 "진짜 신기하다. 식욕 완전 뚝 떨어진다 그러던데"라고 말했지만, 스윙스는 "그 정도는 아니에요"라고 답해 약물 투약 후에도 일반적으로 알려진 만큼 식욕 감소를 체감하지는 못했다고 말했다.

매드클라운은 이어 "식욕 관련된 건 심리적인 부분이 많이 작용하는 것 아니냐"고 물었고, 딘딘도 "음식으로 스트레스를 푸는 사람들 있잖아"라고 거들었다.

그러자 스윙스는 "위절제술을 할 거야. 이것마저 실패하면 난 그것밖에 없다"고 말하며 현재의 치료로도 충분한 감량 효과를 얻지 못할 경우 수술까지 고려하고 있다고 밝혔다.

딘딘이 "형이 살 엄청나게 뺐을 때는 어떻게 뺀 거냐"고 묻자 스윙스는 "3~4개월 동안 각성이 된다. 2~3년에 한 번 온다"며 "슈퍼마리오가 별 먹었을 때처럼 갑자기 세진다. 그런데 그게 꺼지면 다시 돌아온다"고 답해 웃음을 자아냈다.

한편, 식품의약품안전처 허가 사항에 따르면, 마운자로는 성인 환자의 만성 체중 관리를 위해 저칼로리 식이 요법 및 운동 요법의 보조제로서 주 1회 투여하는 피하주사로 승인됐다.

또 대한비만학회의 비만대사수술 진료 지침에 따르면, 위절제술은 비만대사수술의 한 종류로 위의 일부를 절제해 음식 섭취량을 줄이고 체중 감량을 돕는 수술이다.

위절제술 수술 여부는 체질량지수(BMI)와 제2형 당뇨병 등 동반 질환을 종합적으로 평가해 결정하며, 식이 요법과 운동, 약물치료만으로 충분한 효과를 얻지 못한 경우 치료 방법의 하나로 고려된다.

<뉴시스>

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