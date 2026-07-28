北, 전승절 73주년 대대적 행사…주애 첫 참석·북중 친선 부각 [북*마크]

북한이 정전협정 체결7 3주년을 맞아 대대적인 기념행사를 열었다. 올해 행사에는 김정은 국무위원장의 딸 주애가 처음으로 전승절 행사에 참석하고, 북·중 친선을 강조한 장면이 두드러졌다.

조선중앙통신은 28일 “조국해방전쟁시기 상징종대들의 기념행진의식이 27일 저녁 수도 평양에서 진행됐다”며 “김정은 국무위원장, 당·정부·무력기관 지도간부들, 조선인민군 대련합부대장들이 전쟁로병들과 함께 주석단에 자리했다”고 보도했다. 북한은 6·25전쟁 정전협정 체결일인 7월 27일을 ‘조국해방전쟁 승리의 날’로 부르며 ‘전승절’로 기념한다.

북한 조선중앙TV는 김정은 국무위원장이 지난 27일 평양에서 6.25전쟁 정전협정 체결 73주년(전승절)을 기념하는 공연에 참석했다고 28일 보도했다. 이 자리에는 부인 리설주와 딸 김주애도 함께했다. 사진=조선중앙TV 캡처·뉴시스

이번 기념행사에서는 김일성 주석의 사진을 앞세운 ‘친위중대 상징종대’를 선두로 ‘근위사단 상징종대’, ‘내무성 상징종대’, ‘혼성기계화 마차종대’, ‘모터찌클(모터사이클)종대’ 등이 6·25전쟁 당시 복식을 갖추고 광장을 행진했다. 통신은 각 상징종대를 소개하하며 북한군이 전쟁 당시 ‘서울 해방작전’, ‘대전 해방작전’ 등을 거치며 ‘전설적 위훈’을 쌓았다고 주장했다. 김 위원장은 손을 흔들며 행진에 참여한 장병들을 격려했다.

주애는 전날 조국해방전쟁참전열사묘와 대성산혁명열사릉 참배에 이어 이틀 연속 전승절 기념 일정에 모습을 드러냈다. 통일부에 따르면 주애가 참배뿐 아니라 전승절 기념행사에 참석한 것은 올해가 처음이다. 주애를 미래세대의 상징이자 후계자로 부각하려는 의도가 담겼다는 해석이 나온다.

통신은 김 위원장이 이날 평양에서 열린 ‘조국해방전쟁승리 73돌 기념공연’에도 참석했다고 전했다. 북한 매체가 공개한 사진과 영상을 보면 김 위원장은 부인 리설주 여사, 딸 주애와 함께 공연을 관람했다.

올해 행사에서는 북·중 친선을 강조한 점도 눈에 띄었다. 통신은 전날 김 위원장이 지난 26일 인민지원군 열사능원을 참배한 소식을 비교적 상세하고 비중 있게 보도했다. 통일부 당국자는 이날 기자들에게 “6월 북·중 정상회담 이후 양국 관계가 전략적 관계로 발전하는 과정에서 북·중 관계의 역사성과 중요성을 부각했다”며 “기념공연에서 중국인민지원군 관련 영상물을 상영하고 중국 노래를 공연한 점 등을 보면 과거에 비해 북·중 친선을 강조한 것”이라고 평가했다.

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