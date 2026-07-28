한미약품, 2분기 영업익 117% 급증…글로벌 기술이전 성과

한미약품은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 1311억원으로 전년 동기보다 116.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다. 매출은 4672억원으로 같은 기간 29.3% 증가했다. 순이익은 841억원으로 95.5% 늘었다.

연구개발(R&D)에는 매출의 12.9%에 해당하는 603억원을 투자했다.

한미그룹 본사 전경. 한미그룹 제공

연결 기준 상반기 매출은 14.4% 증가한 8602억원이고 영업이익은 54.6% 증가한 1847억원이다. 순이익은 1352억원으로 54.2% 늘었다.

한미약품은 “로수젯 등 주력 제품의 견조한 성장세와 글로벌 제약사와의 공동 판매확대에 따른 매출 증가, 일라이 릴리로부터 수령한 소네페글루타이드 기술이전 계약금 인식 등이 이번 호실적을 이끌었다”고 설명했따.

한미약품의 상반기 원외처방 매출(UBIST 기준)은 5616억원을 기록했다. 한미약품은 2018년부터 8년 연속 국내 원외처방 매출 1위를 유지하고 있다.

중국 현지법인 북경한미약품의 2분기 매출은 607억원이다. 계절적 비수기와 더불어 중국 내 집중구매제도 영향 심화로 작년 동기 대비 매출과 영업이익이 감소했다. 원료의약품(API) 전문 계열사 한미정밀화학의 2분기 매출은 4.4% 증가한 240억원이다. 일본향 원료의약품(API) 수출 증가와 고수익 위탁개발생산(CDMO) 신규 수주 확대에 힘입어 영업이익은 76.7% 증가했다.

한미약품은 GLP-1 비만신약 ‘에페글레나타이드’의 연내 상용화를 위한 제반 사항을 준비하고 있으며 ‘차세대 비만치료 삼중작용제(LA-GLP/GIP/GCG, HM15275)’와 ‘세계 첫 근육 증가 비만치료제(LA-UCN2, HM17321)’에 대한 임상을 진행 중이다.

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