‘1년 계약직’으로 사회에 첫발… 불안정 노동 내몰리는 청년들

첫 직장부터 1년 이하 단기 계약직으로 사회생활을 시작하는 청년층 비중이 올해 역대 최고치를 기록했다. 청년 인구는 2008년보다 20% 넘게 줄었지만, 같은 기간 1년 이하 계약직으로 첫발을 내디딘 청년은 오히려 두 배 이상 늘었다.

정부가 3분기에 '청년 일자리 회복방안'을 마련할 예정인 가운데 28일 서울 마포구 서울서부 고용복지플러스센터에서 청년들이 일자리 정보를 알아보고 있다. 최상수 기자

28일 국가데이터처의 ‘2026년 5월 경제활동인구조사 청년층 부가조사’에 따르면, 첫 일자리의 계약기간이 1년 이하인 청년층(15~29세)은 108만5000명으로 집계돼 전체 첫 일자리 경험자(339만7000명)의 31.9%를 차지했다. 이는 전년(30.9%)보다 1%포인트 오른 수치로, 관련 통계가 작성된 2008년 이후 가장 높다.

1년 이하 계약직 비중은 2008년까지만 해도 11.2%였으나 이후 꾸준히 오르면서 2018년까지 20% 안팎 수준을 유지했다. 신종 코로나바이러스 감염증 이후인 2021년 29.3%로 급증했고, 2024년 31.4%를 기록하며 처음 30%를 넘어선 뒤 올해까지 3년 연속 30%대를 이어갔다.

‘계약기간 1년 초과’까지 합친 전체 계약직 비중은 36.8%(124만9000명)로 2024년 37.2%에 이어 두 번째로 높은 수준이다. 청년층 범위를 20~34세로 넓혀도 첫 일자리의 계약기간이 1년 이하였던 비중은 28.6%, 1년 초과까지 합친 전체 계약직 비중은 34.7%로 조사됐다. 이 수치 역시 2017년 통계 작성 이후 모두 최고치를 기록했다. 청년층 3명 중 1명은 계약직으로 첫 사회생활을 시작하는 셈이다.



첫 직장을 시간제로 시작한 청년도 늘었다. 첫 일자리 경험자 가운데 시간제 근로자 비중은 25.8%(87만7000명)로 전년(24.3%)보다 1.5%포인트 올라 관련 통계 작성 이래 가장 높았다. 20~34세도 시간제 근로자 비중이 21.1%로 역대 최고치다.

2008년 청년층 인구는 982만1000명에서 올해 782만2000명으로 199만9000명(20.4%) 감소했다. 같은 기간 첫 직장이 1년 이하 계약직이던 청년은 51만4000명에서 108만5000명으로 두 배 이상 증가했다.

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