‘3대 특검 특수본’ 해체… 전담수사팀 전환

3대 특검(내란·김건희·채해병) 잔여사건을 수사해 온 ‘경찰청 3대 특검 특별수사본부’(특수본)가 약 8개월간 활동을 마치고 해산했다. 윤석열 전 대통령 부부와 관련된 각종 의혹을 규명하기 위해 출범했지만 결국 이들에 대한 대면조사는 이뤄지지 못했다.



특수본은 28일 운영을 종료하고 국가수사본부 수사국 산하 강일구 경무관을 팀장으로 하는 전담수사팀 체제로 전환한다고 밝혔다. 특수본은 3대 특검 운영 종료에 따라 지난해 12월1일 출범했다. 경찰이 특검으로부터 사건을 넘겨받아 수사한 것은 이번이 처음이다.

서울 서대문구에 있는 경찰청 청사가 보이고 있다. 뉴시스

특수본은 특검으로부터 인수받은 192건 중 중복사건 등을 병합해 137건을 수사했다. 최대 109명 규모 가용경력을 동원해 피의자 46명을 62차례, 참고인 209명을 220차례 조사하고 16차례 압수수색을 진행했다.



대표적으로 12·3 비상계엄 이후 대통령실과 대통령 관저 PC 초기화에 관여한 정진석 전 대통령 비서실장, 윤재순 전 총무비서관, 강의구 전 제1부속실장 등을 직권남용, 증거인멸 등 혐의로 송치했다. 윤 전 대통령 부부의 ‘저도 선상 파티 사건’과 관련해서도 김용현 당시 대통령 경호처장의 진술을 받아내 김성훈 전 경호차장과 함께 직권남용 등 혐의로 송치했다. 제21대 국회의원 보궐선거 과정에서 국민의힘 당원명부가 유출된 사건과 관련해선 현직 국회의원인 조은희 의원과 정치브로커 명태균씨를 개인정보보호법 등 위반 혐의로 송치했다.



다만 특검이 의혹을 규명하지 못한 사건들을 수사하다 보니 불송치가 많은 한계도 노출됐다. 특수본은 16건을 송치했고, 51건에 대해선 불송치·불입건으로 사건을 종결했다. 54건은 종합특검 등 타기관으로 이첩됐다.

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