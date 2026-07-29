[이코노 브리핑] 하나카드 ‘삼성월렛 트래블로그’ 출시 외

하나카드 ‘삼성월렛 트래블로그’ 출시

하나카드는 해외 결제액의 10%를 삼성월렛 포인트로 적립해주는 ‘삼성월렛 하나 트래블로그’ 체크카드를 출시한다고 28일 밝혔다. 이 카드는 무료 환전, 해외 현금자동입출금기(ATM) 인출 수수료 면제 등 해외여행 특화 서비스와 결합했다. 출시 기념으로 8월1일부터 포인트 추가 적립 및 경품 추첨 이벤트를 진행한다. 삼성월렛은 삼성 갤럭시 스마트폰에서만 작동하는 간편결제 기능이다.

신한금융 ‘커리어넥스트’ 교육생 모집

신한금융그룹은 8월4일까지 ‘신한 커리어넥스트’ 교육생을 모집한다고 28일 밝혔다. 신한 커리어넥스트는 고용노동부·산업통상부가 주관하는 ‘K-뉴딜 아카데미’ 일환으로 마련된 금융 정보기술(IT) 분야 인재 양성 과정으로, 신한금융은 금융 분야 참여기업으로 선정됐다. 모집 대상은 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년이다. 교육비 전액과 월 60만원의 훈련수당이 지원된다.

공정위, 대기업에 과징금 더 많이 부과

공정거래위원회가 과징금을 부과할 때 기업의 규모를 고려하는 과징금 부과 체계 개편을 추진한다. 28일 공정위에 따르면 현행 과징금은 관련 매출액을 산정 기초로 삼고, 조사나 심의 협조 여부 등에 따라 가중하거나 감면한다. 여기에 기업 규모가 클수록 과징금을 더 많이 매길 수 있도록 개편하는 방안을 추진 중이다. 현재 관련 용역을 추진 중으로, 이르면 8∼9월 결과가 나올 전망이다.

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