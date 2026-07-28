임영웅 팬클럽 ‘대구 열정히어로방’, 공공어린이재활의료센터에 520만원 기부

가수 임영웅의 팬클럽 ‘영웅시대 대구 열정히어로방'은 대구동산병원이 운영 중인 대구 공공어린이재활의료센터에 발전기금 520만원을 기부했다고 28일 밝혔다.

이번 기부금은 8월 8일 가수 임영웅의 데뷔 10주년을 기념하기 위해 ‘영웅시대 대구 열정히어로방’ 회원들이 자발적으로 뜻을 모아 마련한 성금이다.

‘영웅시대 대구 열정히어로방'이 지난 27일 대구 공공어린이재활의료센터에 발전기금 520만원을 기부하고 기념 촬영을 하고 있다. 계명대 대구동산병원 제공

성금을 전달한 뒤 대구 열정히어로방 회원들은 “임영웅이 꾸준히 실천해 온 나눔과 배려의 가치를 함께 이어가고자 이번 기부를 준비했다”며 “재활치료가 필요한 어린이들에게 조금이나마 힘이 되길 바라고, 앞으로도 일회성에 그치지 않고 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

대구 공공어린이재활의료센터는 지역 어린이들에게 전문적이고 체계적인 재활치료 서비스를 제공하기 위해 설립된 기관이다. 이소영 대구 공공어린이재활의료센터장은 “재활치료가 필요한 어린이들이 보다 나은 환경에서 치료받고 건강하게 성장할 수 있도록 뜻깊게 사용하겠다”고 했다.

임영웅 팬클럽 영웅시대 대구 열정히어로방은 50여명의 대구∙경북 지역 회원으로 구성돼 있으며, 지역사회 취약계층 지원과 나눔 실천 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오며 선한 영향력을 전하고 있다.

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