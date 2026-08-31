“최고점에 다 팔았다” 톱스타들도 놀란 최화정의 노련한 투자 감각

연예계의 스포트라이트를 받는 스타들의 일거수일투족은 늘 대중의 이목을 끈다. 하지만 시청자가 소비하는 떠들썩한 가십과 단발성 이슈의 표면 아래에는, 기나긴 세월 동안 풍랑을 온몸으로 견뎌내며 삶을 개척해 온 인물들의 치열한 생존 전략과 현실 감각도 자리 잡고 있다. 최근 방송인 최화정이 과거의 쓰디쓴 시행착오를 정면으로 돌파하고, 철저한 자기 관리와 실물 자산 중심의 안정적인 성장을 이뤄낸 과정이 이목을 끄는 이유가 여기에 있다. 오직 자신의 노력과 냉철한 판단력으로 인생의 판을 다져온 이 베테랑의 여정은 47년 방송 생활이 증명한 생존 법칙 그 자체다.

​47년 동안 대중의 최전선에서 자신만의 보폭을 지켜온 베테랑 방송인 최화정의 모습. 세계일보 자료사진

최근 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’을 통해 전해진 최화정의 주식 투자 성과는 시청자들의 눈길을 끌기에 충분했다. 방송에 출연한 엄정화와 홍진경은 같은 종목에 투자했다가 아쉬움을 삼킨 에피소드를 털어놓으며 최화정의 남다른 투자 감각을 언급했다. 삼성전자와 하이닉스를 보유하고 있는지 묻는 질문에 최화정은 원래 가지고 있는 종목은 잘 처분하지 않지만 이번에는 아주 최고일 때 매도했다고 밝혔다. 뷔페를 한 번 사라는 동료들의 유쾌한 농담에 100번이라도 살 수 있다고 여유를 보인 모습은, 시류에 휩쓸리기보다 객관적으로 시장을 읽고 자산을 관리해 온 그녀의 내공을 고스란히 보여준다.

​실패를 냉철한 분석으로 돌파하며 하이엔드 주거 공간에서 확고한 실물 자산을 구축해 낸 현실적 안목. 네이버부동산

이번 성과는 과거 주식 투자에서 뼈아픈 타격을 경험했던 최화정에게 더욱 각별한 의미를 지닌다. 그녀는 앞서 남들이 좋다니까 무작정 뛰어들었다가 막대한 손실을 봤다고 솔직하게 고백한 바 있다. 쓰라린 시련을 경험한 이후 최화정은 투자 전략을 전면 수정해 실물 자산으로 눈을 돌렸다. 연예계 수많은 이들이 대형 상업용 빌딩이나 꼬마빌딩 매입에 열을 올릴 때, 그녀는 타인의 시선에서 벗어나 자신이 가장 완벽하게 삶을 누릴 수 있는 최고급 주거 공간을 선택했다. 20년간 거주하던 한남동 유엔빌리지를 떠나 2020년 성수동 아크로서울포레스트로 거처를 옮긴 결정이 대표적이다. 서울숲의 탁 트인 조망과 세련된 인테리어가 돋보이는 해당 아파트는, 얼마 전 전용 77평 기준 약 110억원에 거래되며 상위 1%의 하이엔드 주거 자산으로 자리 잡았다. 이는 실수를 면밀하게 분석하고 자산의 가치를 정확히 읽어낸 결과물이다.

1979년 TBC 21기 공채 탤런트로 연예계에 첫발을 내디딘 최화정의 행보는 한국 현대 방송 역사와 그 궤를 같이한다. 연극 무대에서부터 다져온 탄탄한 연기력을 바탕으로 브라운관과 스크린을 넘나들며 개성 있는 캐릭터를 구축했고, 1993년 연극 ‘리타 길들이기’로 동아연극상 여자 연기상을 수상하며 연기력을 인정받았다. 특히 2008년 삼연 당시 40대 후반의 나이로 20대 초반의 리타 역을 완벽하게 소화해 내며 극찬을 이끌어냈다. 브라운관의 불이 꺼진 뒤에도 라디오 부스와 녹화장을 오가며 자신만의 보폭을 잃지 않았던 부단함은 1996년 SBS 파워FM 개국 원년과 함께 시작한 파워타임으로 이어져, 무려 34년 동안 정오 시간대를 지키며 최장수 DJ라는 독보적인 타이틀을 거머쥐었다.

​라디오와 브라운관을 넘어 홈쇼핑과 디지털 플랫폼까지 완벽하게 접수하며 끊임없이 진화하는 저력. 최화정 유튜브 채널 화면 캡처

매일 낮 정각이면 울려 퍼지는 목소리로 수많은 대중의 일상을 지탱해 온 그녀는, 2017년부터 본격적으로 뛰어든 홈쇼핑 생방송 무대에서도 뛰어난 성과를 보였다. 단 32분 만에 18억원어치의 물량을 완판해 내며 업계의 찬사를 자아낸 그녀는 단순한 스타에 머무르지 않고 시장의 흐름을 쥐고 흔드는 강력한 ‘완판 여왕’의 지위를 확고히 다졌다. 여기에 안주하지 않고 디지털 플랫폼이라는 새로운 격전지에서도 폭발적인 영향력을 입증하고 있다. 2024년 개설한 개인 유튜브 채널은 구독자 79만명을 돌파하며 가파른 상승세를 이어가는 중이다. 예순을 훌쩍 넘긴 나이에도 40대 같은 동안 외모와 철저한 자기관리 루틴을 유지하며, 대식가다운 솔직함과 유쾌한 매력으로 젊은 세대까지 매료시킨 결과다.

​철저한 자기 관리로 삶의 기준을 증명해 온 진짜 프로의 품위. 바자 제공

압도적인 수치와 성취의 이면을 이끌어온 본질은, 매 순간 단호하게 원칙을 지켜온 실천가로서의 자세에 있다. 이는 타인의 시선이나 단발성 유행에 흔들리지 않고 자신만의 보폭으로 삶의 기준을 세워온 결실이다. 마이크 앞과 일상의 공간을 온전히 자신의 통제 아래 두며 단단한 경제적 자립을 이뤄낸 그녀의 행로는, 요행 없이 꾸준함으로 전성기를 경신해 온 프로페셔널리스트의 기록이다.

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