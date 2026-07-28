한국품질재단, 엠씨넥스에 ISO/SAE 21434 인증서 수여

사진=한국품질재단 제공

재단법인 한국품질재단은 엠씨넥스 본사에서 자동차 사이버보안 국제표준인 ISO/SAE 21434 인증서 수여식을 진행했다고 밝혔다.

ISO/SAE 21434는 자동차의 개념 수립과 개발, 생산, 운영, 유지보수, 폐기 등 전 생애주기에서 사이버보안 위험을 체계적으로 관리하기 위한 국제표준이다. 자동차 제조사와 부품업계가 사이버보안 관리체계를 구축할 때 활용하고 있다.

해당 수여식에는 엠씨넥스 최수욱 전무와 한국품질재단 송지영 대표를 비롯한 관계자들이 참석해 인증 획득의 의미를 공유하고, 자동차 사이버보안 역량 강화와 협력 확대 방안을 논의했다.

엠씨넥스는 차량용 카메라와 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 자동차 전장 제품의 개발 과정에 사이버보안 관리체계를 적용하고, 위험 요인을 분석하고 관리하는 프로세스를 구축했다고 밝혔다. 회사 측은 이를 바탕으로 글로벌 고객사의 사이버보안 요구사항에 대응하고 있다고 설명했다.

사진=한국품질재단 제공

이번 인증으로 엠씨넥스는 자동차 사이버보안 관리체계가 국제표준 요구사항을 충족함을 한국품질재단으로부터 확인받았다. 회사 측은 이번 인증을 바탕으로 글로벌 고객사 대응 역량을 강화할 계획이라고 밝혔다.

한국품질재단 송지영 대표는 “이번 인증은 엠씨넥스의 자동차 사이버보안 역량이 국제적으로 인정받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 기업들이 글로벌 기준에 부합하는 사이버보안 체계를 구축하고 시장 경쟁력을 강화할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지