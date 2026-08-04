80세 선우용여가 즐겨 마시는 건강 주스… 왜 몸에 좋을까

배우 선우용여(80)가 즐겨 마시는 건강 주스를 공개해 그 재료에 관심이 쏠리고 있다.

배우 선우용여. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처

선우용여는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에 공개된 영상에서 아침 식사 전 케일·당근·자몽·파인애플 등 다양한 재료를 각각 갈아 만든 주스를 마셨다. 그는 특히 케일 주스를 가리키며 “몸에 좋은 것”이라고 말했다. 케일이 건강식으로 꼽히는 이유는 무엇일까.

◆ 식이섬유 풍부…장 건강에 도움

케일에는 식이섬유가 풍부하다. 식이섬유는 대변의 부피를 늘리고 장운동을 원활하게 해 배변 활동을 돕는다. 또 장내 미생물의 먹이가 돼 장내 환경을 건강하게 유지하는 데도 중요한 역할을 한다.

케일은 샐러드와 쌈, 볶음 요리 등에 두루 쓰인다. 특유의 쓴맛이 부담스럽다면 사과나 파인애플 같은 단맛이 나는 과일을 함께 갈아 주스로 마셔도 된다.

케일을 갈아 마실 때 건더기를 걸러내면 식이섬유 섭취량이 줄어들 수 있다. 식이섬유를 충분히 섭취하려면 즙만 마시기보다 건더기까지 함께 먹어야 한다.

배우 선우용여가 케일 주스를 소개했다. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처

◆ 항산화 성분·비타민·무기질 풍부

케일에는 글루코라파닌이 들어 있다. 케일을 자르거나 씹으면 미로시나아제 효소가 글루코라파닌을 분해하면서 설포라판이 생성된다. 설포라판은 활성산소로 인한 세포 손상을 줄이는 대표적인 항산화 성분으로 알려져 있다.

케일은 베타카로틴도 풍부하다. 베타카로틴은 체내에서 비타민 A로 전환돼 시력 유지와 면역 기능을 돕는다.

비타민 C와 비타민 K도 들어 있다. 비타민 C는 항산화 작용을 하며 콜라겐 생성에도 중요한 역할을 한다. 비타민 K는 혈액 응고와 뼈 건강 유지에 필요한 영양소다. 케일은 칼슘·칼륨·마그네슘도 함유하고 있어 뼈·근육·신경 기능에 필요한 무기질을 함께 섭취할 수 있다.

◆ 주스로 마실 땐 케일 비율 높여야

케일 주스를 만들 때는 과일보다 케일 비중을 높이는 것이 좋다. 과일을 지나치게 많이 넣으면 당류 섭취가 늘어날 수 있기 때문이다.

케일 주스를 만들 때는 과일보다 케일 비중을 높이고 설탕이나 시럽은 넣지 않는 것이 좋다. 클립아트코리아

설탕이나 시럽은 넣지 않는 편이 낫다. 삶은 달걀이나 두부, 그릭요거트 같은 단백질 식품을 곁들이면 영양 균형도 맞출 수 있다. 과일을 넣은 케일 주스는 공복을 피해 식사와 함께 마시면 혈당 부담을 줄일 수 있다.

케일을 고를 때는 잎이 짙은 녹색을 띠고 탄력이 있으며 상처나 누렇게 변한 부분이 적은지 살펴야 한다. 먹기 전에는 잎 사이를 흐르는 물에 꼼꼼히 씻어 흙이나 이물질을 제거해야 한다.

◆ 와파린 복용자는 케일 섭취량 주의

케일은 비타민 K 함량이 높은 편이다. 비타민 K는 혈액을 응고시키는 데 필요한 영양소다. 혈전을 예방하는 항응고제인 와파린을 복용하는 사람은 케일 섭취량을 갑자기 늘리거나 줄이면 약효에 영향을 받을 수 있으므로 의료진과 상담해 섭취량을 일정하게 유지해야 한다.

케일에는 칼륨도 들어 있다. 신장 기능이 많이 떨어진 사람은 칼륨을 소변으로 충분히 배출하지 못해 혈중 칼륨 수치가 높아질 수 있어 케일을 지나치게 많이 먹지 않는 것이 좋다.

평소 식이섬유 섭취량이 적었다면 케일도 적은 양부터 먹어야 한다. 갑자기 많이 먹으면 복부 팽만감이 생기거나 가스가 찰 수 있다. 몸 상태를 살피면서 섭취량을 조금씩 늘려야 한다.

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