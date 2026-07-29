홍대INT기획, 단지별 맞춤형 입주박람회 운영

사진=홍대INT기획 제공

전국 아파트 입주박람회를 기획하고 운영하는 ㈜홍대INT기획이 단지별 특성에 맞춘 입주박람회와 입주 지원 서비스를 제공하고 있다고 밝혔다.

최근 입주박람회는 입주를 앞둔 입주민들이 가전, 가구, 인테리어, 생활 서비스 등 정보를 한자리에서 비교하고 상담할 수 있는 행사로 활용되고 있다. 이에 따라 행사 기획부터 협력업체 관리, 사후 지원까지 연계해 관리하는 운영 방식도 요구되고 있다.

홍대INT기획은 단지별 특성과 입주 일정에 맞춘 입주박람회를 기획하고 있으며, 행사 운영과 온라인 커뮤니티 관리, 입주민 소통, 협력업체 운영, 사후관리까지 통합해 관리하고 있다고 설명했다.

회사 측에 따르면 전국 3,500여 개 협력업체 네트워크를 기반으로 가전, 가구, 인테리어 등 입주 관련 서비스를 연결하고 있다.

또한 행사 일정과 입주 정보를 온라인 커뮤니티를 통해 제공하고, 입주민 참여형 이벤트와 콘텐츠를 운영해 입주 준비 과정에서 필요한 정보를 확인할 수 있도록 지원한다고 밝혔다.

홍대INT기획은 입주 관련 상품과 서비스 계약 전 상담 및 안내 절차를 운영하고 있다고 설명했다. 입주민이 계약과 행사 정보를 확인할 수 있도록 안내 체계를 마련하고, 협력업체와 운영 일정을 조율하고 있다. 단지별 입주 일정과 행사 구성에 맞춘 상담 안내도 제공한다.

행사 종료 이후에도 협력업체와의 협력 관계를 관리하고 입주민 의견 수렴을 이어가며 서비스 개선을 위한 운영 체계를 유지하고 있다.

홍대INT기획 관계자는 “입주민과 협력업체 모두가 만족할 수 있는 운영 환경을 만들기 위해 지속적으로 서비스를 개선해 나가겠다”고 말했다.

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