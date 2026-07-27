맥도날드, ‘한국의 맛’ 진주·창녕 특산물 제품 선보인다

충북 충주시 옥수수가 들어간 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거’, 강원 홍천군 쌀로 만든 ‘홍천 우리쌀 칩’….

한국맥도날드가 ‘한국의 맛’ 프로젝트의 일환으로 경남 진주시와 창녕군의 특산물을 활용한 제품을 추가로 선보인다.

윤호중 행정안전부 장관(가운데)이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 한국맥도날드, 4개 시군과 상생 협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 성낙인 창녕군수, 김기원 한국맥도날드 대표이사, 조규일 진주시장, 윤 장관, 신영재 홍천군수, 이동석 충주시장, 진명기 행안부 자치혁신실장. 행안부 제공

행정안전부는 27일 정부서울청사에서 충주시와 홍천군, 진주시, 창녕군, 한국맥도날드와 ‘지역-기업 상생 협업 업무협약’을 맺었다. 이 협약을 통해 4개 시군과 한국맥도날드의 협업 체계가 구축돼 지역 경제를 활성화할 수 있게 됐다.

지자체들과 한국맥도날드 간 협업의 첫 결실이 충주 찰옥수수 햄버거다. 행안부가 옥수수를 활용한 신제품 계획에 적합한 후보지를 제안하고 맥도날드가 충주시를 선정해 제품을 개발하고 출시했다. 홍천 쌀 칩은 행안부의 ‘인구감소지역-기업 협업 활성화 지원 공모 사업’과 연계해 출시됐다.

행안부는 지역 상생 발전과 활력 제고를 위해 한국맥도날드와 고향사랑기부, 지역 축제 홍보 등 다양한 협력을 이어 나갈 방침이다. 윤호중 행안부 장관은 “행안부는 앞으로도 지방정부와 민간 기업이 다양한 분야에서 협력을 확대해 지방 소멸을 막고 지역 경제를 활성화할 수 있게 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

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