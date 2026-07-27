“女청소년 납치, 성범죄 해보고 싶다”… 법정서 장윤기 고교시절 발언 공방

27일 광주지법에서 열린 이채원양 살해범 장윤기 3차 공판에서는 장윤기가 고교 시절 사회관계망서비스(SNS)에서 지인과 나눈 성범죄 관련 대화 내용을 놓고 공방이 벌어졌다.



광주지법 형사13부(재판장 이정호)는 이날 강간살인 등의 혐의로 구속기소된 장윤기의 3차 공판을 심리했다. 이날 공판은 검찰이 추가 제출한 증거에 대한 서면 조사, 증인신문 순으로 열렸다.

'여고생 살해범' 장윤기. 연합뉴스

검찰은 이날 장윤기가 고등학교 동창, 사회복무요원 동료와 각각 나눴던 SNS 대화록을 재판부에 증거로 제출했다. 대화록에는 장윤기가 고교 시절부터 지인들에게 ‘청소년 여성을 차로 납치해서 성범죄를 저지르고 싶다’고 말했던 내용이 담겼다. 장윤기의 이양 살해 동기가 납치 및 성범죄였음을 증명하기 위해서다.



검찰이 제시한 증거에 대해 장윤기 변호인 측은 평소 소극적인 성향의 장윤기가 성적인 발언을 먼저 꺼내기보다 상대방이 먼저 하면 호응하는 수준이었다고 반박했다. 변호인은 “휴대전화 포렌식 내용을 보면 오히려 피고인이 친구를 놀리는 상황으로 보인다”며 “발신자와 수신자가 뒤바뀌어 해석된 것은 아닌지 의심되는 부분도 있고, 그렇다면 성적인 발언도 친구가 먼저 했을 가능성이 있다”고 주장했다.



이날 공판에는 피해자 이양 부모와 장윤기 범행 당시 이양을 도우려다 흉기에 찔린 고교생 등이 증인으로 출석했다. 증인신문 등 절차가 마무리되면 4차 공판에서는 장윤기에 대한 심문이 이뤄질 것으로 보인다.

'장윤기 사건' 유가족의 법률대리인을 맡고 있는 김문석 법무법인 동행파트너스 변호사가 27일 전남광주 동구 광주지법에서 사건 3차 공판과 관련한 질의응답을 하고 있다. 뉴시스

장윤기는 지난 5월5일 0시10분쯤 전남광주 광산구 월계동의 인적 드문 보행로에서 이양을 성범죄 목적으로 살해하고, 비명을 듣고 달려온 남학생에게 흉기를 휘두른 혐의(강간살인·살인미수 등)로 구속기소됐다.



공소장에는 장윤기가 이양 살해 이틀 전 아르바이트 동료였던 여성(26·베트남)을 성폭행하고, 사회복무요원 시절 청소년 여성의 신체를 몰래 촬영하는 등 여러 성범죄를 저지른 혐의도 포함됐다.



장윤기의 아버지 및 큰아버지가 현직 중간 간부급 경찰관이라는 배경, 담당 수사팀의 증거인멸 등 ‘봐주기’ 의혹이 검찰 보완수사로 드러나면서 검경의 진상규명 수사가 동시에 이뤄지고 있다.



장윤기 사건을 계기로 출범한 ‘국민의 신뢰 제고를 위한 경찰수사 쇄신위원회’(쇄신위)는 이날 본격적인 활동에 돌입했다. 쇄신위는 장윤기 사건부터 면밀히 분석해 부패 경찰을 견제하는 장치를 만들 방침이다.



김남준 쇄신위원장은 이날 “(경찰이) 권한을 가진 만큼 부패 부분도 더 커질 수 있으니 그에 대한 견제 감시 부분을 강조했다”며 “경찰수사 효율성을 단기간 내에 제고할 수 있는 방법을 강구해야 한다”고 강조했다.

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