‘용의자 X의 헌신’, ‘나미야 잡화점의 기적’ 히가시노 게이고 암투병 끝 숨져

‘용의자 X의 헌신’, ‘백야행’, ‘나미야 잡화점의 기적’ 등으로 국내에도 많은 팬층이 있는 일본 소설가 히가시노 게이고가 사망했다. 향년 68세.

27일 일본 출판사 고단샤에 따르면 히가시노는 지난 23일 대장암으로 유명을 달리했다. 장례는 가족장으로 치러졌다.

일본 소설가 히가시노 게이고. 세계일보 자료사진

고인은 1958년 오사카시 출생으로 오사카부립대 전기공학과 졸업 후 엔지니어로 제조업체에 근무하면서 작가 활동을 시작했다. 1985년 여고를 배경으로 벌어지는 밀실 살인을 다룬 ‘방과 후’로 에도가와 란포상을 수상하며 정식 데뷔했다.

이후 도쿄로 올라와 전업 작가의 길을 걸었다. 1999년 ‘비밀’로 일본추리작가협회상 장편 부문을 수상하는 등 수많은 베스트셀러를 남기며 일본 미스터리 소설계를 이끌어 왔다.

2006년 출간한 ‘용의자 X의 헌신’은 그에게 나오키상과 본격 미스터리 대상을 안긴 대표작이다. 수학에 재능이 있는 고등학교 교사가 꾸미는 완전 범죄에 옛 친구인 물리학자가 도전하는 내용으로, 미스터리적 요소에 사랑과 헌신이라는 소재가 가미돼 일본뿐 아니라 한국에서도 영화화됐을 정도로 대중적 인기를 끌었다.

히가시노 게이고 공식 X 계정 캡처

이 작품을 포함한 갈릴레오 시리즈는 일본 국민배우 후쿠야마 마사하루가 주연을 맡아 드라마와 영화로 잇달아 제작됐다. 원자력 발전, 뇌 이식 등 과학적 소재를 다룬 작품이 갈릴레오 시리즈 외에도 많다. 이밖에 ‘가가 형사’ 시리즈, ‘매스커레이드’ 시리즈, ‘블랙 쇼맨’ 시리즈를 꾸준히 내는 등 다작을 하는 것으로도 유명하다. 고단샤는 그가 펴낸 책이 다음달 5일 출간되는 ‘영원한 기억’을 포함해 총 106권이라고 밝혔다.

2012년 ‘나미야 잡화점의 기적’으로 중앙공론문예상, 2013년 ‘몽환화’로 시바타 렌자부로상, 2014년 ‘기도의 막이 내릴 때’로 요시카와 에이지 문학상을 받았다. 2014년부터 2019년까지는 나오키상 심사위원으로도 활약했다.

2023년에는 일본 내 발행부수가 누계로 1억부를 돌파했고, 일본 정부가 예술·스포츠 분야에서 뛰어난 업적을 거둔 사람에게 수여하는 훈장인 자수포장(紫綬褒章)을 받았다.

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