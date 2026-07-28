바캉스철 인천공항 377만명 발길 예상… 8월 2일 최대 혼잡

올여름 휴가철 인천공항을 이용하는 여객은 377만명에 이를 것으로 예상된다. 인천국제공항공사는 25일부터 8월10일까지 하계 휴가철 기간 총 출입국 여객은 약 377만명, 하루 평균 22만2000명이 인천공항을 이용할 것으로 예상된다고 27일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 370만명보다 1.9%가량 늘어난 수치다.

인천공항 터미널이 해외여행을 떠나는 여객들로 붐비고 있다.

인천공항을 이용하는 여객이 가장 많은 날은 8월2일(23만4273명), 출발 및 도착 여객이 가장 많은 날은 지난 25일(12만951명)과 8월2일(12만1812명)로 전망된다.



인천공항공사는 최근 인천공항 이용객 패턴을 분석한 결과 내국인 해외여행 수요는 여름 휴가철보다 설·추석 연휴에 집중되는 경향을 보인 반면 7∼8월에는 외국인 방한 수요가 증가하면서 공항 혼잡이 발생할 가능성이 있다고 설명했다. 이에 따라 인천공항공사는 하계 휴가철 기간 여객 서비스와 터미널 운영 등 공항운영 전 분야에 걸친 특별교통대책을 시행한다.



인천공항공사는 출국장 혼잡을 방지하기 위해 주요 출국장을 평시 대비 30분 일찍 개장하고 최첨단 보안검색장비(CT X-ray) 44대를 가동하기로 했다. 빠른 출국 수속을 위해 스마트패스 전용 출국장을 기존 4곳에서 5곳으로 확대 운영하고 안내인력 약 120명을 투입해 혼잡관리와 스마트 수속 안내를 강화하기로 했다.



공사는 여객의 주차편의를 위해 단기주차장 내 여객 주차구역을 3061면 추가 확보했다. 제2여객터미널 장기주차장에는 임시 셔틀버스 2대를 추가 투입해 혼잡 시간대 운행 간격을 6분에서 4분으로 단축하기로 했다.

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