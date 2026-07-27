정형돈, 또 '무도' 서러움 폭발 "하하 나 비웃어"

코미디언 정형돈이 과거 '무한도전' 출연 당시 하하한테 섭섭했다고 고백했다.

25일 유튜브 채널 '하하 PD HAHA PD'에는 '무한도전 VS ㅈㄸㄸ원정대'라는 제목의 영상이 게재됐다.

정형돈. 유튜브 캡처

양상국은 정형돈에게 "예능 노하우를 알려 달라"고 청했고, 정형돈은 "그건 하하한테 물어봐야지"라고 답했다.

정형돈이 "나도 하하한테 배웠다"고 덧붙이자, 양상국은 "그래도 코미디언이 들어갔을 때"라고 재차 물었다.

정형돈은 "그래서 하하가 나 엄청 석죽였다(기세를 꺾었다)"고 했다.

하하는 "석죽이긴 뭘 석죽이나. 난 형돈이형 개그를 내가 제일 좋아했다. 이건 형이 인정해야 한다"고 했다.

정형돈은 "그래서 되게 사람 비웃는 것 같았다. 다같이 웃을 때 웃으면 되는데 혼자 웃어서 사람 되게 민망하게 만들었다"고 했다.

하하는 "나는 형이 개그가 망하는 것도 웃기더라"고 했다.

정형돈은 "네가 맨날 재미없다고 하고 안 웃어주고 그러니까 (위축됐다)"며 속상해했다.

<뉴시스>

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