韓·남미 공급망 연결… 李 “가치사슬 구축”

미국 일정을 마치고 남미 3개국(브라질·칠레·아르헨티나) 순방에 본격 돌입한 이재명 대통령은 25일(현지시간) 한국과 남미의 관계에 대해 “새로운 단계에 접어들고 있다”면서 ‘메르코수르’(남미 공동시장)와의 무역협정 협상 재개 및 핵심 광물 협력 강화를 추진하겠다고 밝혔다.

미국 샌프란시스코 방문을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 25일(현지시간) 샌프란시스코 국제공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 공개된 스페인 EFE통신과의 서면 인터뷰에서 “한·남미 협력은 단순히 제조업 제품을 통해 천연자원을 교환하는 관계가 아닌, 혁신과 투자, 기술, 그리고 인재를 통해 함께 가치를 창출하는 관계가 돼야 한다”며 이같이 강조했다. 이번 인터뷰는 남미 국민들에게 이 대통령의 방문 목적을 스페인어로 알리기 위해 이뤄졌다.



이 대통령은 “메르코수르 회원국들은 농업, 식량 생산, 에너지, 핵심 광물 분야에서 글로벌 선도국”이라며 “한국은 첨단 제조업, 디지털 기술, 조선, 배터리, 혁신 분야에서의 글로벌 선도국”이라고 진단했다. 또 “남미는 미래 산업에 필수적인 자원을 보유하고 있으며, 한국은 첨단 기술과 산업 노하우, 투자 역량을 갖추고 있다”고 강조했다.



이 대통령은 양측의 강점을 결합한 협력 확대 구상도 내놨다. 그는 “강점을 결합한다면 양 지역 모두에 도움이 되는 회복력 있는 가치사슬을 구축할 수 있다”며 “함께 회복력 있는 공급망을 구축하고 새로운 산업을 육성하며 양 지역 모두에 도움이 되는 양질의 일자리를 창출할 수 있다”고 말했다.



이 대통령은 2004년 체결·발효된 한국 최초의 자유무역협정인 한-칠레 자유무역협정(FTA)을 현대화하는 등 남미와의 경제협력 체계를 재정비하는 것도 이번 방문의 핵심 과제로 꼽았다.



이 대통령은 미 샌프란시스코에서 남미 첫 방문지인 브라질로 향하기 전 엑스(X)에 올린 글에서 “브라질, 칠레, 아르헨티나는 남미 정치·경제·문화를 이끌어 온 핵심 국가들”이라며 “이번 순방은 대한민국 실용외교의 지평을 남미로 넓히고, 미래 성장의 기반이 될 경제협력을 더욱 강화하는 뜻깊은 여정이 될 것”이라고 했다.

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