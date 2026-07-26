CU, 깨먹는 연세 하트 생크림빵 110만개 돌파

CU는 ‘깨먹는 연세 하트 생크림빵’이 이달 출시 3달 만에 누적 판매량 110만개를 돌파했다고 26일 밝혔다.

해당 제품은 지난 4월 말 출시 직후 냉장 디저트 매출 톱5에 진입한 데 이어 사회 관계망서비스(SNS)에서 화제를 모으며 출시 6일 만에 냉장 디저트 매출 1위에 올랐다. 출시 일주일 만에 누적 판매량 15만개를 기록했으며, 이달 출시 3개월 만에 누적 판매량 110만개를 돌파했다.

연세우유 깨먹는 하트 생크림빵. CU 제공

CU는 깨먹는 연세 하트 생크림빵의 인기에 힘입어 ‘깨먹는 크로칸슈’, ‘깨먹는 와그’작볼’, ‘크림가득 쿠키슈’, ‘스프링클 케이크’ 등 업계 최다 수준인 총 15종의 깨먹는 컨셉의 디저트를 운영 중으로, 현재 누적 150만 개 이상 판매됐다.

CU는 깨먹는 디저트의 인기에 맞춰 이달에도 관련 신상품을 잇달아 선보인다. ‘초코쉘 찰떡꼬치 2종(티라미수, 복숭아요거트, 각 3500원)’은 기존 CU 인기 디저트인 찰떡꼬치에 초코 코팅을 입혀 바삭한 초코와 쫄깃한 찰떡이 어우러지는 ‘겉바속쫀‘ 식감이 특징이다.

또한, 최근 왁스를 깨뜨려 먹는다는 의미의 ‘왁뿌’ 디저트가 큰 인기를 끌고 있는 점에 착안해 오는 28일 ‘패션왁뿌 소금빵(3500원)’도 출시한다.

BGF리테일 스낵식품팀 권유진 MD는 “최근 디저트는 단순히 맛있는 먹거리를 넘어 직접 깨뜨리고 촬영하며 공유하는 등 경험 소비 문화로 진화하고 있다”며 “앞으로도 CU는 변화하는 트렌드를 가장 빠르게 반영한 차별화 상품을 통해 편의점 디저트 문화를 선도할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지