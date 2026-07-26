양상국 "결혼 무조건 한다…그런데 누구랑 해야 할지"

코미디언 양상국이 무조건 결혼하겠다고 했다.

양상국은 25일 방송한 E채널·채널S 예능프로그램 '끝까지 간다! 독박투어'에서 결혼에 관해 얘기했다.

장동민은 양상숙에게 "너와 여행하는 건 좋은데 우리랑 함께하려면 조건이 있다. 결혼을 해야 한다. '아내 문자 게임' 같은 걸 해야 한다"고 말했다.

양상국은 "결혼은 무조건 할 거다. 가정을 꾸린 형님들을 보니까 저도 빨리 만들어야겠다고 생각했다. 그런데 연애랑 달리 결혼은 어떤 사람과 해야 하는 건지 잘 모르겠다"고 했다.

장동민은 "연애할 때의 설렘과 달리 결혼은 미래를 봐야 한다. 난 내 아이의 엄마가 될 사람이라고 생각하니까 '이만한 여자가 없겠다' 싶어서 결혼을 결심하게 됐다"고 말했다.

양상국은 홍인규 결혼식을 언급하며 하고 싶은 결혼식이 있다고 했다.

그는 "인규형이 방송국에서 결혼식을 하지 않았냐. 그거 보고 '나도 나중에 방송국에서 결혼해야겠다'고 생각했다"고 말했다.

다만 양상국은 "아직까진 (결혼할 여자가) 없다"고 했다.

<뉴시스>

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