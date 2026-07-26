‘말 같지도 않은 이유로 인간임을 포기하지 마시라’…경비실 에어컨 반대에 주민의 일침

한 아파트에서 전기세 등 관리비 전가 등을 이유로 경비실 에어컨 설치를 반대한다는 안내문이 게시되자 이를 본 한 입주민이 강한 어조의 반박글을 올려 화제가 되고 있다. 생성형 AI로 만든 이미지

경비원들의 유일한 휴식처인 경비실에 에어컨 설치를 반대한다는 안내문이 아파트 단지에 게시되자, 한 입주민이 “말 같지도 않은 이유로 인간임을 포기하지 마시라”는 반박글을 올려 화제가 되고 있다.

24일 한 온라인 커뮤니티에는 한 아파트 단지에 게시된 안내문 두 장이 함께 공개됐다.

첫 번째 안내문에는 ‘6단지 경비실에 에어컨 설치를 반대한다’는 제목으로 글이 적혀 있었다.

이 안내문을 보면 △관리비가 죽을 때까지 올라간다 △공기가 오염된다 △공기 오염으로 수명이 단축된다 △지구가 뜨거워지면 짜증이 나서 주민화합이 되지 않고 관계가 파괴된다 △더 큰 아파트도 경비실에 에어컨을 설치하지 않았다 등의 이유가 나열됐다.

추진자 일동은 “에어컨 설치를 주민의 이름으로 반대해야 한다”며 주민들의 동참을 호소했다.

두 번째 안내문은 ‘추진자 일동께 드리는 글’이라는 제목의 반박문이었다.

자신을 해당 단지 주민이라고 밝힌 A씨는 “말 같지도 않은 이유로 인간임을 포기하지 마시라”라고 강한 어조로 비판했다.

A씨는 “단 한 번이라도 여러분이 쓴 글이 경비원들에게, 그 글을 읽는 주민들에게 어떤 상처를 줄지 생각해 보셨느냐”며 “경비원들도 누군가의 남편이고, 누군가의 아버지이자 한 명의 소중한 인간”이라고 지적했다.

이어 “그늘 하나 없는 주차장 한가운데 덩그러니 있는 경비실에 지금까지 에어컨 한 대 없었다는 것이 더 말이 안 된다고 생각한다”고 주장했다.

그러면서 “여러분이 쓴 이기적인 글을 읽고 자랄 우리 동네 아이들에게 참 미안한 마음이 든다”며 “추진자 일동이라는 단어 뒤에 숨지 말고 당당하게 나와서 논리적으로, 그리고 인간적으로 의견을 내주시면 존중하겠다”고 마무리했다.

한 아파트에 올라온 상반된 주장의 안내문들. 에펨코리아 캡처

반박글은 온라인에서 빠르게 확산했고, 누리꾼들은 A씨의 주장에 공감하는 반응을 보였다.

누리꾼들은 “이것이 어른다운 모습”, “경비원도 한 명의 인간이라는 말이 가장 와 닿았다”, “반대 안내문보다 반박글이 더 상식적이다”, “속이 다 시원하다” 등의 반응을 보였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지