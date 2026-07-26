러닝·야외작업 하다가…제주 폭염 속 온열질환자 속출 [날씨]

제주에서 밤낮없는 더위가 기승을 부리면서 온열질환자가 잇따라 발생하고 있다.

26일 제주도 소방안전본부에 따르면 지난 16일 제주시의 한 주택에서 열사병 증상을 보여 병원으로 이송된 80대 A씨가 치료 나흘 만인 지난 20일 숨지기도 했다.

제주시 이호테우해수욕장에서 열대야 무더위 식히는 피서객.

지난 24일 오전 9시 37분쯤 제주시 조천읍 해안도로에서 30대 남성이 러닝 후 어지럼증을 보인다는 신고가 접수됐다. 이 남성은 의식 변화 등 열사병 증상을 보여 응급처치 후 병원으로 이송됐다.

같은 날 오전 8시쯤 서귀포시 남원읍의 한 밭에서는 야외 작업하던 70대가 어지럼증 등 열탈진 증상을 보였고, 오후 1시 5분쯤 서귀포시 안덕면에서는 조경 작업하던 20대가 열경련 증상을 보여 각각 병원으로 옮겨졌다.

제주도는 재난안전대책본부는 ‘비상 1단계’를 가동해 온열질환과 1차산업 피해 예방을 위한 활동을 벌이고 있다.

도는 재난도우미 8589명을 투입해 독거노인·장애인·농어업인 등 폭염 취약계층 15만6600여 명의 안부를 폭염특보 발효 기간 매일 한 차례 이상 확인하고 있다. 도내 무더위쉼터 632곳은 냉방기 가동 상태를 수시로 점검하고 공공시설 등을 중심으로 야간과 주말 운영을 확대할 계획이다.

온열질환에 취약한 고령 농업인과 야외근로자를 보호하기 위해 자치경찰단은 인공지능(AI) 드론으로 중산간 농경지 순찰을 강화한다. 이동노동자 쉼터 ‘혼디쉼팡’과 이동식 검진·쉼터 차량 ‘ᄃᆞ라댕기는(돌아다니는) 쉼버스’도 운영해 현장 밀착형 보호 활동을 펼치고 있다.

가뭄 장기화에 대비해 저수지와 공공관정 등 농업용수 공급시설을 미리 점검하고 비상급수 지원체계를 가동한다. 제주연안 고수온 주의보에 대비해 육상 어류양식장 예찰과 고수온 대응반 운영도 강화한다.

이달 말부터 구좌지역을 중심으로 당근 파종이 본격화되는 만큼, 파종 이후 농업용수가 차질 없이 공급될 수 있도록 사전에 준비하고, 급수 취약지역에도 용수가 원활히 공급되도록 급수차량과 급수통 등을 배치했다.

버스정류장 에어커튼 등 폭염 저감시설과 현장근로자 보호물품을 확대했다.

관급공사는 35℃ 이상일 때 작업 중단을 권고하는 방안을 관련 업계와 협의하도록 했다.

도는 폭염·가뭄 특보 단계별 대응체계를 가동하고 행정시와 유관기관·민간단체 간 공조를 강화한다.

폭염 대비 행동요령.

◆제주도 해안 전역 열대야…서귀포 밤사이 최저 28도

26일 오전 11시를 기해 서귀포시 동부·서귀포시 서부·제주시 동부·제주시 북부에 폭염주의보를 발효됐다. 폭염주의보는 최고 체감온도 33도를 웃도는 상태가 이틀 이상 계속되거나 더위로 큰 피해가 예상될 때 내려진다. 제주시 서부에는 폭염경보가 유지되고 있다.

해안 전역에서는 밤사이 최저기온이 25도를 넘는 열대야 현상이 이어지고 있다.

25일 저녁부터 26일 아침 사이 지점별 최저기온은 제주(북부) 27.8도, 서귀포(남부) 28.0도, 성산(동부) 25.9도, 고산(서부) 27.2도 등으로 열대야가 나타났다.

기상청은 “고온다습한 남풍 계열의 바람이 지속해서 유입되면서 밤사이 기온이 크게 내려가지 않아 제주도 해안을 중심으로 열대야가 나타났다”고 설명했다.

열대야는 오후 6시 1분부터 이튿날 오전 9시까지 최저기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 현상을 말한다. 기온이 25도를 넘으면 사람이 쉽게 잠들기 어려워 더위를 나타내는 지표로 사용된다.

올해 제주지역 열대야 발생 일수는 제주 19일, 서귀포, 19일, 성산 15일, 고산 15일 등이다.

기상청은 “온열질환 발생 가능성이 높은 만큼 물을 충분히 마시고 장시간 야외활동과 농작업은 가급적 자제해야 한다”고 당부했다.

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