호반건설, 군포 금정3구역 재개발 수주…2300억원 규모

호반건설이 경기 군포시 금정3구역 재개발 정비사업을 수주했다.

호반건설은 26일 경기 군포시 금정동 766번지 일원에서 추진되는 ‘금정3구역 재개발 사업’의 시공사로 선정됐다고 밝혔다. 이번 사업은 지하 4층∼지상 35층, 6개동에 아파트 656가구와 부대복리시설을 조성하는 프로젝트다. 총 공사비는 약 2300억원이다.

경기 군포시 '금정3구역 정비사업' 투시도

사업지는 지하철 1·4호선 환승역인 금정역을 비롯해 군포역과 산본역을 이용할 수 있다. 금정IC도 가까워 서울과 수도권 주요 지역으로 이동하기 편리하다. 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선이 개통되면 광역교통여건도 개선될 전망이다. 군포양정초와 군포중, 금정중, 군포고 등이 인접해 있고 평촌·산본 학원가도 이용할 수 있다. 한얼공원과 당동공원 등 녹지공간과 군포시청, 대형마트 등 생활편의시설도 주변에 자리 잡고 있다.

호반건설은 올해 경기 안산 고잔연립6구역 재건축과 서울 면목역6의3·4·5구역가로주택정비사업 등을 수주하며 수도권 정비사업을 확대하고 있다.

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