개봉 사흘 전 '스파이더맨4' 예매 50만명 넘겼다

영화 '스파이더맨:브랜드 뉴 데이'가 개봉까지 사흘을 앞두고 예매관객수 50만명을 넘겼다.

'스파이더맨:브랜드 뉴 데이'는 26일 오전 11시 현재 예매관객수 약 50만2900명을 기록 중이다. 개봉 3일 전 기준 올해 최고 기록이며, 2022년 개봉해 1000만 관객이 본 영화 '아바타:물의 길'과 비교할 때도 예매량이 많다. 이 추세라면 '스파이더맨:브랜드 뉴 데이'는 개봉일인 오는 29일 '호프'를 제치고 무난히 박스오피스 정상에 오를 것으로 예상된다.

'스파이더맨:브랜드 뉴 데이'는 마블이 내놓은 스파이더맨 시리즈 4번째 영화다. 4년 전 소중한 이들을 지키기 위해 모두의 기억에 사라지는 방법을 택한 스파이더맨 피터 파커가 예상치 못한 DNA 변이로 통제 불가능한 힘에 사로잡히면서 벌어지는 이야기를 그린다.

배우 톰 홀랜드가 다시 한 번 피터 파커를 맡았다. 젠데이야, 마크 러팔로, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 마이클 만도 등이 출연했다. 연출은 '샹치와 텐 링즈의 전설'(2021)을 만든 데스틴 크리턴 감독이 했다.

앞서 나온 스파이더맨 영화 3편은 모두 전 세계에서 큰 성공을 거뒀다. '스파이더맨:홈커밍'(2017)은 매출액 8억8000만 달러, '스파이더맨:파 프롬 홈'(2019)은 11억3200만 달러, '스파이더맨:노 웨이 홈'(2021)은 19억2100만 달러를 기록했다. 국내에선 각각 725만명, 802만명, 755만명이 봤다.

<뉴시스>

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