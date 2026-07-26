조국혁신당 새 대표에 신장식···“민주당에 M&A식 합당 단호히 거부”

조국혁신당 신장식 의원이 25일 새 당대표로 선출됐다.

당대표 경선에 단독 입후보한 신 신임 대표는 경기 수원컨벤션센터에서 열린 전당대회에서 치러진 찬반투표에서 96.7%의 찬성률을 얻었다. 신 대표는 취임 일성에서 “더불어민주당 일각의 적대적 인수·합병(M&A) 방식 합당 논의를 단호히 거부한다”며 “혁신당은 새로운 진보적 다수파 연합의 길을 갈 것”이라고 했다. 이어 “민주당과의 연대와 통합 논의는 열려있다”며 “다만 결코 타협할 수 없는 대원칙이 있다. 혁신당은 민주당에 연대와 통합의 기준을 확실히 밝히겠다. 연대의 기준은 대선 정신의 복원”이라고 했다.

조국혁신당 신임 당 대표로 선출된 신장식 의원이 지난 25일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 조국혁신당 2026 전국당원대회에서 당선 소감을 말하고 있다. 뉴시스

신 대표는 “대선 당시 국민 앞에 약속했던 원탁회의와 광장시민연대의 선언문을 실천해야 한다”며 “결선투표제 도입, 비례성을 대폭 강화한 국회의원 선거제도로의 개혁, 교섭단체 구성 요건 ‘정상화’(완화) 등 정치개혁의 청사진을 온전히 실현하는 것이 통합의 바탕”이라고 했다.

신 대표는 또 정부·여당의 검찰개혁 추진 의지와 속도를 문제 삼으며 “솔직히 민주당의 의지를 믿지 못하겠다. 그동안 입과 발이 따로 갔다”고 작심 비판을 쏟아냈다. 그러면서 “국민주권정부가 들어선 지 오늘이 417일째다. 국무총리실 산하 검찰개혁추진단은 그동안 무엇을 했는가”라고 했다. 김민석 전 국무총리가 재임할 당시 검찰개혁 정부안을 내놓지 않은 점을 질타한 것이다.

신 대표는 취임 직후 신임 당 사무총장에 정춘생 의원, 정책위의장에 김선민 의원을 각각 임명했다. 대변인에는 박병언 선임대변인과 임명희 대외협력위원장을 각각 임명했다. 2명을 선출하는 최고위원 경선에선 차규근 의원과 황현선 전 사무총장이 각각 59.4%, 25.7%의 득표율을 기록해 당선됐다.

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