장성 공장 화재 6시간 만에 완진…건물 3개동 전소, 인명피해는 없어

전남광주 장성군의 한 공장에서 발생한 대형 화재가 소방당국의 총력 진화 작업 끝에 약 6시간 만에 완전히 꺼졌다.

26일 전남광주통합특별시소방본부에 따르면 전날 오후 8시 55분쯤 전남 장성군 황룡면의 한 플라스틱 제조 공장에서 불이 났다.

장성군 공장 화재. 전남광주통합특별시소방본부 제공

신고를 접수한 소방당국은 화재 직후 관할 소방서 인력과 장비를 모두 동원하는 ‘대응 1단계’를 즉시 발령하고 진화 작업에 나섰다. 소방당국은 불길을 잡은 뒤 밤샘 진화 작업을 벌여 화재 발생 약 6시간 만인 이날 오전 2시 19분쯤 진화를 완료했다.

이 불로 인명피해는 발생하지 않았으나, 공장 건물 3개 동이 모두 타는 재산 피해가 났다.

화재 당시 공장 내 컨테이너 기숙사에 머물던 외국인 근로자 4명은 무사히 구조됐으며, 건강 상태에도 이상이 없는 것으로 확인됐다.

소방당국과 경찰은 현장 정리가 완료되는 대로 정확한 화재 원인과 구체적인 피해 규모를 조사할 예정이다.

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