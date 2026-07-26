최태원·노소영 뛰어넘는 재산분할…권혁빈 조단위 이혼소송에 쏠리는 눈

최태원 SK회장과 노소영 나비아트센터 관장의 재산분할이 9940억원으로 이혼 재산분할로는 역대 최대를 기록하면서 9월로 다가온 권혁빈 스마일게이트 창업자의 재산분할 소송 1심 선고에도 영향을 미칠지 관심이 모아진다. 재산분할의 기준점이 된 45조가 넘는 SK그룹의 지주사인 ㈜SK와 기업가치 8조원의 스마일게이트의 가치를 단순비교하긴 힘들지만, 권 의장이 100% 소유하고 있는 비상장사인 스마일게이트의 특성상 최 회장과 노 관장의 재산분할액수를 뛰어넘는 역대 최대 재산분할 액수가 선고될 가능성도 있다.

권혁빈 스마일게이트 최고비전제시책임자. 연합뉴스

26일 재계와 게임업계의 따르면 권 창업자의 배우자 이모씨의 이혼 및 재산분할 소송 1심 선고가 9월9일 오후 2시 서울가정법원에서 내려진다. 앞선 법원 감정 결과 권 창업자의 자산 가치가 최대 8조 160억원으로 평가되면서, 배우자 측의 요구대로 절반이 분할될 경우 최대 4조원대에 이르는 역대 최대 규모의 소송이 될 전망이다.

이씨 측은 25년 이상의 혼인 기간을 강조하며, 창업 초기 지분(30%) 보유 및 대표이사 재직 등 경영에 직접 기여한 ‘공동창업자’임을 주장하고 지분 50% 분할을 요구하고 있다. 권 창업자 측은 가정을 유지하고자 이혼 청구 자체의 기각을 구하고 있으며, 배우자가 실질적인 회사 경영이나 출자에 참여하지 않았다고 맞서고 있는 상황이다.

이혼 청구가 기각될 경우 재산분할권이 없다. 하지만 최 회장과 노 관장의 경우처럼 공동창업 성격보다 가사와 양육 등 간접 기여 중심의 일반적인 판결기준(30∼33%)을 적용할 경우 2조에서 2조7000억원이 분할될 가능성이 있다.

만약 공동창업자로서 이씨의 주장이 받아들여질 경우, 즉 초기 대표이사 역임 등 실질적인 노무와 사업기여도가 최대한 받아들여질 경우엔 50%, 즉 4조원에 달하는 재산분할이 선고될수 있다.

최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장. 연합뉴스

특히 최 회장은 SK 지분이 부친인 최종현 SK그룹 선대 회장으로부터 받은 특유재산이라는 방어 논리가 존재했지만 권 창업자는 2001년 혼인 후 2002년 창업해 특유재산 인정을 받을 가능성이 작다. 스마일게이트 창업 당시 지분은 권 창업자가 70%, 이씨가 30%씩 가지고 있었고 이씨는 창업 초기 대표이사를 맡았다. 이씨는 엄마로 결혼생활에서 자녀를 양육했다. 스마일게이트 측은 이씨가 창업 자금을 내거나 경영에 직접 참여한 사실이 없다고 맞서고 있다.

그간 재계 총수들의 이혼과정에서 재산분할액수는 수백억원에서 1000억원 수준이었다. 2004년 이혼한 김택진 엔씨소프트 대표는 당시 시가 300억원 상당의 주식 1.76%를, 이부진 호텔신라 사장은 임우재 전 삼성전기 고문에게 141억원 상당의 재산을 분할했다. 이재용 삼성전자 회장의 경우 조정에 합의해 분할 금액이 알려지지 않았지만 1000억원 안팎으로 알려져 있다.

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