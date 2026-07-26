최고 39도 폭염…중부·전북 등 전국 곳곳 소나기

일요일인 26일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어지는 가운데 일부 지역에서 비 소식이 있겠다.



이날 낮 기온은 29∼37도로 예보됐다.

무더위가 지속된 25일 서울 용산어린이정원에서 아이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

폭염 중대경보가 발효된 전남(광양)과 경북(고령·포항·경주), 경남(양산·의령)에는 최고 체감온도가 38도, 일부 지역에선 최고 기온이 39도 이상으로 올라 주의가 필요하다.



또 전국 대부분 지역에서 당분간 최고 체감온도가 33도 이상(남부지방 35도 이상)으로 올라 덥겠다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 27.0도, 인천 27.1도, 수원 26.1도, 춘천 24.1도, 강릉 27.7도, 청주 27.7도, 대전 26.8도, 전주 26.6도, 광주 27.2도, 제주 28.1도, 대구 26.4도, 부산 28.6도, 울산 27.3도, 창원 26.4도 등이다.



기상청은 "생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상된다"고 예보했다.



저녁(18∼21시)까지 중부지방과 전북, 경상권, 제주도에는 소나기가 내리겠다.



소나기에 의한 예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원도 10∼50㎜, 충북 5∼40㎜, 대전·세종·충남과 전북·경남 중부 내륙 5∼30㎜, 대구·경북 5∼40㎜, 제주도 5㎜ 안팎이다.



소나기가 내린 지역에선 일시적으로 기온이 내려갔다가, 소나기가 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 다시 기온이 올라 매우 덥겠다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역에서 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.



바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해·남해 0.5∼1.0m로 예상된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지