이강인, AT마드리드로… 스페인 라리가 화려한 복귀

한국 축구 국가대표 이강인(25)이 프랑스 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 스페인 명문 아틀레티코 마드리드(AT마드리드)에 새 둥지를 틀었다.

AT마드리드는 25일 구단 공식 채널을 통해 “PSG와 이강인의 이적에 합의했다”며 “이강인은 2031년 6월 30일까지 우리 클럽과 계약했다”고 발표했다. 계약 기간은 5년이다.

아틀레티코 마드리드에 입단한 이강인. AT마드리드 홈페이지 캡처

2023년 7월 스페인 마요르카에서 PSG로 팀을 옮겼던 이강인은 이로써 3년 만에 ‘축구 고향’ 스페인 라리가 무대로 돌아오게 됐다. 등 번호는 ‘에이스’의 상징이자 올랜도 시티(미국)로 떠난 프랑스 출신 골잡이 앙투안 그리즈만이 사용했던 7번을 단다.

마르카 등 현지 매체에 따르면 AT마드리드가 지급하는 이적료는 기본 3500만유로에 옵션 500만유로가 더해진 총 4000만유로(약 671억원) 수준이다.

이는 2023년 김민재가 나폴리(이탈리아)에서 바이에른 뮌헨(독일)으로 이적할 때 발생한 5000만유로에 이어 한국 선수 역대 이적료 2위에 해당하는 액수다. 이 부문 3위는 손흥민(LAFC)이 2015년 레버쿠젠(독일)에서 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)로 갈 때의 이적료 3000만유로다.

라리가 통산 11회 우승을 달성한 AT마드리드는 FC바르셀로나, 레알 마드리드와 함께 스페인 3대 빅클럽으로 꼽힌다. 한국 선수가 스페인 3대 명문 구단 1군에 입단한 것은 이강인이 처음이다.

이강인은 PSG에서 세 시즌 동안 공식전 124경기 16골 16도움을 기록했다. 매 시즌 리그1 우승과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 2연패를 달성했으나, 치열한 주전 경쟁 속에 교체 자원으로 활용되는 경우가 많았다. 더 많은 출전 기회를 확보하기 위해 이적을 추진해 온 이강인에게 수년 전부터 관심을 보여온 AT마드리드가 차기 목적지가 된 것으로 보인다.

AT마드리드는 탄탄한 수비와 조직력에 비해 상대 밀집 수비를 깰 창의적인 자원이 부족하다는 게 약점으로 꼽혀왔다. 디에고 시메오네 감독은 새 시즌 개막을 앞두고 핵심 전력으로 이강인을 낙점했다. 스페인 현지 매체들도 이강인이 시메오네 감독의 구상에 공격적 창의성을 불어넣을 것으로 전망하고 있다.

AT마드리드는 구단 홈페이지에 “이강인은 왼발잡이 미드필더로 공격형 미드필더와 양쪽 측면을 모두 소화하며, 뛰어난 경기 시야와 세련된 볼 컨트롤, 패스와 슈팅 능력이 돋보인다”고 소개했다. 10세 때인 2011년 발렌시아 유소년팀에 입단한 이강인은 마요르카를 거치며 라리가 5시즌(110경기 9골)을 소화해 적응 부담도 없다.

한편 AT마드리드는 다음달 9일 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 친선 경기를 치른다. 이강인은 AT마드리드 유니폼을 입고 국내 팬들 앞에서 복귀 첫선을 보일 것으로 전망된다.

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