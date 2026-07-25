이재명 방미 ‘AI 빅딜’, 1375조 반도체 동맹 뜬다… 삼성·SK, 글로벌 빅테크와 초대형 협력

이재명 대통령의 미국 방문을 계기로 반도체 분야 국내 기업들과 글로벌 빅테크 기업들이 총 9500억 달러 (한화 약 1375조원) 규모의 장기 반도체 분야 협력을 추진하기로 했다.

이재명 대통령이 24일(현지 시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 건배를 하고 있다. 왼쪽부터 이해진 네이버 이사회 의장, 최태원 SK 회장, 김용범 정책실장, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 이 대통령, 혹 탄 브로드컴 CEO, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장. 공동취재사진

김용범 청와대 정책실장은 24일(현지시간) 샌프란시스코 현지에서 진행한 브리핑에서 이재명 대통령의 방미를 계기로 열린 ‘샌프란시스코 인공지능(AI) 서밋’의 주요 성과를 설명했다. 김 정책실장은 “삼성전자와 브로드컴은 향후 5년간 2000억 달러 (한화 약 290조원) 규모의 첨단메모리 반도체 공급과 AI 칩 생산을 위한 파운드리 협력 업무협약을 체결했다”며 “SK는 엔비디아 등 글로벌 빅테크 기업들과 향후 5년간 7500억 달러 (한화 약 1085조원) 규모에 달하는 첨단메모리 반도체의 장기적 공급 협력도 진행하기로 했다”고 밝혔다. 김 실장은 “한편 지난 23일 과학기술정보통신부와 AMD도 국산 AI 반도체인 NPU와 AMD의 CPU·GPU를 연계한 AI 컴퓨팅 인프라를 공동 구축·실증을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다”며 “이를 통해 반도체 공급과 생산뿐 아니라 차세대 칩의 공동 설계와 국산 AI 반도체 실증까지 아우르는 협력 기반을 마련했다”고 설명했다.

AI데이터센터 분야에서는 “국내 기업들과 글로벌 빅테크 기업들은 약 5GW, GPU 약 200만장의 대규모 AI 데이터센터 투자 협력을 추진하기로 했다”며 “SKT는 엔비디아와 최대 2GW 규모의 AI 데이터센터 구축·확장에 대한 엔비디아의 지원과 함께 최신 GPU 베라루빈 시스템을 우선 할당하는 데 합의했고 앤트로픽과 국내 GW급 AI데이터센터 투자·협력을 추진하기로 했다”고 밝혔다. 이외에도 SKT는 AWS와도 기존 울산 AI데이터센터 프로젝트 기반 파트너십을 국내 주요 거점으로 사업을 확대하며 GW급 AI 컴퓨팅 용량 확보를 추진하기로 했고, 네이버는 엔비디아와의 전략적 투자 협약 및 글로벌 투자기업 브룩필드와 인프라 공급 계약을 통해 총 100억 달러 규모의 글로벌 AI 팩토리를 구축하기로 했다.

피지컬 AI 등 서비스 및 인재양성 분야에서는 현대자동차그룹과 엔비디아는 AI 로봇을 개발·검증할 수 있는 표준화된 기반인 ‘로봇 레퍼런스 플랫폼’을 공동 구축하고 대학·스타트업의 다양한 로봇 개발을 지원하기로 했다. 현대차는 웨이모와는 자율주행차 파운드리 계획을 발표했다. 또 삼성SDS와 앤트로픽은 AI 신규 시장을 공동으로 발굴하고 AI 엔지니어를 함께 양성하기 위한 전략적 파트너십 계약을 체결했다.

김용범 정책실장. 청와대사진기자단

김 실장은 “이 대통령은 AI 서밋 행사에서 ‘샌프란시스코 AI 선언’을 통해 대한민국을 글로벌 AI 생산기지이자 AI 혁신의 토대로 만들어 대체불가한 글로벌 AI 공급망의 핵심국가로 도약하겠다는 담대한 비전을 제시했다”며 “대한민국은 공급을 넘어 AI를 가장 빠르게 잘 활용해 세계가 함께 성장할 수 있는 역동적인 신시장을 만들고 다양한 지역의 국가들과 수평적 협력 네트워크를 긴밀히 구축해 전 세계의 더 많은 국가와 시민이 AI 생태계에 참여할 수 있도록 글로벌 허브가 되겠다고 밝혔다”고 전했다. 개별 CEO 면담과 AI 서밋, 만찬으로 이어진 이날 AI 행사들의 의의에 대해 김 실장은 “대한민국 정부와 기업들, 글로벌 빅테크 기업들이 AI 공급망 강화와 새로운 시장 창출을 위한 협력을 크게 강화하는 계기가 됐다”고 평가했다. 그러면서 “정부와 민간은 앞으로도 전심전력을 다 해 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트의 가시적인 성과를 조기에 만들어내겠다”는 포부를 밝혔다.

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