추경호 대구시장 “시민 입장선 안 될 이유 없어”… 팔현파크골프장 주차난 ‘즉각 해결’ [지역이슈]

대구시가 수성구 팔현파크골프장을 이용하는 시민들의 오랜 숙원이었던 주차난 해소를 위해 우수기 통제 구역이었던 팔현빗물펌프장 유수지 주차장 130면을 탄력적으로 개방하기로 했다고 25일 밝혔다.

이번 조치로 하루 평균 1000여 명에 이르는 팔현파크골프장 이용객들의 주차 편의가 크게 개선될 것으로 기대된다. 그동안 팔현빗물펌프장 유수지 주차장은 우수기(5~10월)만 되면 안전을 이유로 전면 통제되면서 이용객들이 극심한 불편을 겪어왔다.

추경호(오른쪽) 시장이 경광봉을 들고 차량들을 개방한 주차장으로 안내하고 있다. 대구시 제공

이에 추경호 대구시장은 시민 안전을 최우선으로 확보하면서도 불편을 최소화할 수 있는 대책 마련을 지시했다. 시는 수성구청과의 긴밀한 협의 및 전문가 자문 과정을 거쳐, 기상 여건을 종합적으로 고려한 '유수지 주차장 탄력적 개방 방안'을 최종 마련했다.

이날 파크골프장을 찾은 시민들은 오랜 주차난이 마침내 해결된 것에 대해 일제히 환영의 뜻을 나타냈다. 전재식 수성구 파크골프협회장은 “추경호 시장이 직접 현장의 목소리에 귀를 기울이고 행정의 문턱을 낮춰 오랜 숙원사업을 해결해 주었다”며 감사의 뜻을 전했다.

현장을 방문한 추 시장은 “선거기간 이곳을 여러 차례 찾을 때마다 가장 많이 들었던 이야기가 바로 주차 문제였다”라며 “유수지 주차장 개방이 왜 안 되는지 행정 절차를 다시 살펴보니, 시민의 처지에서 특별히 안 될 이유가 없었다”라고 지적했다. 이어 “행정은 항상 시민들의 불편을 적극적으로 해결하는 방향으로 움직여야 한다고 판단해 이번 운영 방식을 개선하게 됐다”라고 강조했다.

추 시장은 현장에서 주차장 개방시간을 애초 오전 9시보다 당겨달라는 건의를 받고 “운동하러 오는 시민들은 오전 9시 이전부터 도착하는 경우가 많은 만큼 시민 입장에서 운영시간을 오전 8시로 즉시 당길 것”을 즉각 지시했다.

추경호(앞줄 가운데) 시장이 수성구 팔현파크골프장 이용 시민들과 단체 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

안전에 대한 당부도 강조했다. 추 시장은 “주차장 개방이 안전하게 운영되기 위해서는 이용 시민들의 적극적인 협조가 무엇보다 중요하다”며 “야간 시간대 주차를 삼가고, 국지성 집중호우 등 기상 악화 시에는 현장 안내요원의 통제에 따라 신속히 차량을 이동해 주시길 바란다”고 당부했다.

대구시와 수성구청은 팔현빗물펌프장 유수지 주차장의 안전한 운영을 위해 기상상황(호우예보∙금호강 수위) 모니터링을 강화하고, 차량 진출입 통제기준을 명확히 하는 한편, 유관기관 간 비상대응 체계와 통제∙대피 매뉴얼도 마련했다. 주차장 점검과 파크골프협회 관계자와의 간담회를 마친 추 시장은 장소를 옮겨 팔현빗물펌프장의 주요 방재설비 가동 상태를 직접 점검하며 집중호우 발생 시 배수 기능이 즉시 작동할 수 있도록 철저한 사전 대비를 주문했다.

추경호 시장은 “주민 편의 확대와 시민의 생명과 안전을 지키는 것은 행정이 반드시 함께 실현해야 할 가치”라며 “철저한 사전 대비와 빈틈없는 시설 관리로 시민들이 안심하고 편하게 시설을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

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