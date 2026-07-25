오른쪽엔 이재용, 왼쪽은 최태원…샌프란 수놓은 李 대통령 만찬

이재명 대통령과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 등 글로벌 빅테크 기업 CEO들의 만찬이 미국 샌프란시스코만(灣)을 배경으로 이뤄졌다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 ‘더 램프 레스토랑’에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 대화하고 있다. 왼쪽부터 시계방향으로 정의선 현대차그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장, 이재명 대통령, 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장, 혹 탄 브로드컴 최고경영자, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장. 샌프란시스코=연합뉴스

이 대통령은 24일(현지시간) 오후 미국 샌프란시스코 ‘램프 레스토랑’에서 젠슨 황 CEO 등과 만찬을 하며 인공지능(AI) 협력 방안 등을 논의했다. 자리에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 그룹 회장도 참석했다. 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장도 함께했다.

이 대통령을 기준으로 오른쪽에는 이 회장, 왼쪽에는 최 회장이 자리했다. 이 회장의 오른쪽 옆에는 정 회장이 앉았고, 최 회장 왼편으로는 이해진 네이버 이사회 의장이 자리했다. 이 대통령의 건너편에는 젠슨 황 CEO가 앉았고, 양옆에는 혹 탄 브로드컴 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 김용범 청와대 정책실장 등이 앉았다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 ‘더 램프 레스토랑’에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 대화하고 있다. 오른쪽부터 반시계방향으로 최태원 SK그룹 회장, 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 김용범 정책실장, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 샌프란시스코=연합뉴스

이들은 미국 버드와이저 맥주를 마시며 미니 버거·피시앤칩스·오징어튀김 등 메뉴를 주문했고, 젠슨 황 CEO의 “우리는 가족이군요”라는 말에 이 대통령이 “우리는 식구다”로 건배사를 제안했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 ‘더 램프 레스토랑’에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 건배 후 맥주를 마시고 있다. 왼쪽부터 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 이재명 대통령, 혹 탄 브로드컴 최고경영자. 샌프란시스코=연합뉴스

앞서 서면브리핑에서 만찬 소식을 전한 강유정 청와대 수석대변인은 지난해 젠슨 황 CEO의 한국 방문 당시 이뤄진 ‘깐부치킨 회동’처럼 캘리포니아 현지 음식을 나누며 격의없이 대화하는 취지의 자리라고 의미를 설명했다.

이어 “만찬에서 이 대통령을 중심으로 글로벌 AI 리더들이 결집한 장면을 통해 글로벌 AI 공급망의 핵심 거점으로 높아진 대한민국의 AI 위상을 전 세계에 각인시키고, ‘대체 불가 대한민국’의 AI 비전을 강조할 수 있다”고 말했다.

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