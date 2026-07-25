오른쪽엔 이재용, 왼쪽은 최태원…샌프란 수놓은 李 대통령 만찬

맞은편에는 젠슨 황 엔비디아 CEO 등
이재명 대통령과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 등 글로벌 빅테크 기업 CEO들의 만찬이 미국 샌프란시스코만(灣)을 배경으로 이뤄졌다.
이 대통령은 24일(현지시간) 오후 미국 샌프란시스코 ‘램프 레스토랑’에서 젠슨 황 CEO 등과 만찬을 하며 인공지능(AI) 협력 방안 등을 논의했다. 자리에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 그룹 회장도 참석했다. 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장도 함께했다.
이 대통령을 기준으로 오른쪽에는 이 회장, 왼쪽에는 최 회장이 자리했다. 이 회장의 오른쪽 옆에는 정 회장이 앉았고, 최 회장 왼편으로는 이해진 네이버 이사회 의장이 자리했다. 이 대통령의 건너편에는 젠슨 황 CEO가 앉았고, 양옆에는 혹 탄 브로드컴 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 김용범 청와대 정책실장 등이 앉았다.
이들은 미국 버드와이저 맥주를 마시며 미니 버거·피시앤칩스·오징어튀김 등 메뉴를 주문했고, 젠슨 황 CEO의 “우리는 가족이군요”라는 말에 이 대통령이 “우리는 식구다”로 건배사를 제안했다.
앞서 서면브리핑에서 만찬 소식을 전한 강유정 청와대 수석대변인은 지난해 젠슨 황 CEO의 한국 방문 당시 이뤄진 ‘깐부치킨 회동’처럼 캘리포니아 현지 음식을 나누며 격의없이 대화하는 취지의 자리라고 의미를 설명했다.
이어 “만찬에서 이 대통령을 중심으로 글로벌 AI 리더들이 결집한 장면을 통해 글로벌 AI 공급망의 핵심 거점으로 높아진 대한민국의 AI 위상을 전 세계에 각인시키고, ‘대체 불가 대한민국’의 AI 비전을 강조할 수 있다”고 말했다.
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