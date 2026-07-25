이나연, 모발 이식 후 예상치 못한 탈모 고백…“경각심을 가졌음을 좋겠다”

‘환승연애2’ 출신 이나연이 모발 이식 수술 이후 심각한 탈모 증상을 겪었던 경험을 털어놨다.

‘환승연애2’ 출신 이나연이 모발 이식 수술 이후 심각한 탈모 증상을 겪었던 경험을 털어놨다. 일단이나연

24일 유튜브 채널 ‘일단이나연’에는 ‘모발이식, 그동안 말하지 못했던 이유’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 이나연은 모발 이식 이후 겪은 과정과 부작용에 대해 솔직한 심경을 전했다.

그는 먼저 이번 영상이 모발 이식 후기를 전하는 자리이지만, 기대했던 결과와는 다른 경험을 하게 됐다고 밝혔다. 단순히 만족스럽지 않은 수준이 아니라 예상하지 못했던 큰 부작용을 겪었다며 조심스럽게 이야기를 시작했다. 그는 “경각심을 가졌음을 좋겠다”고 이야기를 전하는 이유를 밝혔다.

평소 한쪽 이마 라인이 M자 형태인 점이 오랜 고민이었다는 이나연은 “가르마를 한쪽으로만 타서 한쪽만 계속 벗겨지다 보니 얼굴의 이마가 넓어보이는 거 같다”는 마음에 상담을 받았다고. 결국 그는 약 1200모를 이식하는 시술을 받았다고 설명했다. 수술을 진행한 의료진의 시술 자체에는 만족했다며 수술 과정이나 집도에 대한 불만은 없었다고 강조했다.

다만 문제는 자신의 두피 상태에서 나타났다고 밝혔다. 그는 절개 방식과 비절개 방식 가운데 롱헤어 비절개 방식을 선택했는데 시간이 지난 뒤에는 이 선택이 결과적으로 아쉬운 결정이었을 수도 있다는 생각이 들었다고 말했다. 절개 방식이었다면 모낭을 채취하는 범위가 더 좁아 빠지는 면적도 지금보다 적지 않았을까 하는 추측도 덧붙였다.

하지만 수술 후 약 열흘이 지나면서 상황이 급격히 달라졌다. 뒤쪽 머리카락이 눈에 띄게 빠지기 시작했고, 병원에서는 동반 탈락 현상이 생길 수 있다고 안내했지만 자신이 겪은 탈락은 예상보다 훨씬 심한 수준이었다고 회상했다.

며칠이 더 지나자 하얀 두피가 드러날 정도로 머리카락이 빠졌다고 설명했다. 그는 머리를 감는 것조차 두려워서 하지 못했고, 결국 일주일도 채 지나지 않아 스스로 대머리라고 표현할 만큼 심각한 상태가 됐다고 털어놨다.

현재는 꾸준한 두피 관리와 회복 과정을 거치면서 일상생활에 불편함이 없을 정도까지 상태가 호전됐다고 전해진다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지