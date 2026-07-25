李 대통령 “대한민국, 대체 불가한 글로벌 AI 공급망의 핵심 국가로”

미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령이 “대한민국은 대체 불가한 글로벌 AI 공급망의 핵심 국가로 도약할 것”이라고 24일(현지시간) 강조했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 ‘샌프란시스코 AI 서밋’에서 발언을 하고 있다. 샌프란시스코=뉴시스

이날 현지에서 개최된 ‘샌프란시스코 AI(인공지능) 서밋’에 참석한 이 대통령은 AI 시대 한국의 새로운 비전을 담은 ‘샌프란시스코 AI 선언’을 발표하고 이같이 밝혔다.

이어 “우리가 가진 세계 최고 수준의 메모리반도체 경쟁력과 생산 역량을 토대로, 신뢰할 수 있는 AI 반도체 생산기지이자 공급망 파트너가 되겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “대한민국은 지난 6월 대규모 투자 계획을 발표하고 수도권과 지방이 함께 세계 반도체 공급을 책임지는 다극 생산 거점 체계로 전환하고 있다”며 “글로벌 AI 생태계가 필요로 하는 핵심 인프라를 안정적으로 공급하는 세계적인 AI 허브를 구축할 것”이라고 부각했다.

글로벌 AI 테스트베드이자 생산 플랫폼의 청사진을 내건 후에는 선도국과 개발도상국의 격차를 좁히는 ‘글로벌 허브’의 역할도 주도적으로 맡겠다고 말했다.

계속해서 “AI가 더 책임있고 인간 중심적으로 발전하며 성과가 모두에게 새로운 기회가 되는 시대를 만들겠다”는 말로 이 대통령은 AI의 혜택이 특정 계층에만 머물러서는 안 된다는 점도 내세웠다.

나아가 “샌프란시스코의 상징인 금문교가 도시와 세상을 연결하듯, 글로벌 AI 산업을 이끌고 계신 여러분께서도 세계를 잇는 협력의 다리가 되어 달라”고 이 대통령은 강조했다.

행사에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석했고, 글로벌 빅테크 기업에서도 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 샘 올트먼 오픈AI CEO와 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO 등이 함께했다.

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