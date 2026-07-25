왕이, 이란 외무 만나 "협상의 문 열어야"…종전MOU 이행 촉구

왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 이란 외무장관과 만나 미국과 체결한 종전 양해각서 이행과 협상을 촉구했다.



25일 중국 외교부에 따르면 왕 부장은 키르기스스탄에서 열린 상하이협력기구(SCO) 외교장관회의를 계기로 전날 아바스 아라그치 이란 외무장관과 만나 "최근 중동 걸프 지역의 정세가 다시 긴장되고 악화한 데 대해 중국은 깊이 우려하고 있다"며 이같이 말했다.

왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장. EPA연합뉴스

그는 미국과 이란 간 종전 양해각서를 언급하며 "여러 당사자의 중재로 이뤄낸 귀중한 성과이자 이란과 중동 주민들이 전쟁을 멈추고 안정을 이루기를 바라는 평화의 기대가 담긴 것"이라며 "그동안의 노력이 헛되지 않도록 해야 한다"고 강조했다.



이어 "열린 협상의 문을 다시 닫아서는 안 되며, 평화에 조금이라도 희망이 있다면 포기해서는 안 된다"면서 "현재 가장 시급한 일은 협상을 통해 분쟁을 해결한다는 방향을 견지하고 양해각서의 공동 인식을 이행하는 데로 돌아가는 것"이라고 역설했다.



왕 부장은 당사자 간 대화와 협상을 조속히 재개하고 호르무즈 해협 문제를 적절히 처리하는 한편, 주변국 간 관계 개선과 걸프 국가들의 집단안보 구축을 추진해야 한다고 강조했다.



아라그치 장관은 왕 부장에게 최근 중동과 걸프 지역 정세를 설명하면서 "미국이 양측이 합의한 양해각서를 위반해 긴장이 고조됐다"고 주장했다.



그는 "이란의 협상 의지는 한 번도 변한 적이 없고 충돌이 계속되는 것도 원하지 않는다"며 미국 측의 약속 준수와 자제, 합리적인 해결책 모색을 촉구했다.



아라그치 장관은 또 "현재의 중요한 시기에 포괄적 전략 동반자인 이란과 중국이 소통과 조율을 강화하는 것이 매우 중요하다"며 중국이 계속 중요한 역할을 해 정세가 완화되는 방향으로 나아가도록 지원해주기를 기대한다고 밝혔다.



한편, 왕 부장은 SCO 외교장관회의 참석을 위해 키르기스스탄을 방문한 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과도 24일 만나 일본 재무장에 대한 중러 양국의 견제 의지를 재확인했다고 중국 외교부는 전했다.



이 자리에서 왕 부장은 "양국은 전략적 협력을 강화해 제2차 세계대전 승리의 성과를 수호하고 일본의 재무장을 결코 허용해서는 안 된다"고 했고, 라브로프 장관도 "러시아는 일본의 재군사화 가속과 핵무장 시도를 매우 경계하며 단호히 반대한다"고 강조했다.

<연합>

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