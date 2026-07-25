앤트로픽 CEO 만난 李 “韓 AI 분야 투자 확대에 관심·기여를”

7박11일 간의 미국·남미 순방길에 오른 이재명 대통령이 24일(현지시간) 첫 일정으로 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)와 면담을 갖고 한국 인공지능(AI) 분야 투자에 관심을 당부했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 한 호텔에서 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자와 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 샌프란시스코의 한 호텔에서 진행한 아모데이와의 면담에서 “(아모데이는) 대한민국에서도 아주 유명한 분”이라며 “대한민국이 앞으로 AI 분야에 투자를 대대적으로 확대할 생각이기 때문에 앤트로픽의 특별한 관심과 투자, 기여를 기대한다”고 말했다. 이 대통령은 “제가 전에 프랑스에서 오찬 모임 때 잠깐 봤던 것 같은데 그때는 개인적으로 대화는 나눌 기회가 없었다”며 “세계적으로 유명한 분을 이렇게 뵙게 돼 매우 반갑고 기쁘다”고 말하기도 했다.

아모데이는 “한국이 다양한 분야에서 우리와 함께 일할 수 있게 돼 매우 흥미진진하게 느끼고 있다”며 “특히 한국 정부에서 AI를 가장 우선순위 분야로 짚어주신 것에 대해 감사하면서 많은 부분에서 함께 협력할 수 있을 거라고 생각한다”고 화답했다. 이어 “앤트로픽은 기업과의 협력을 가장 우선순위로 두고 있다”며 “사업 중심의 기업인만큼 많은 분야에서 한국 기업들과 함께하고 있고, 그에 대한 기대도 매우 높다”면서 “최근에 한국 언론에서 앤트로픽을 한국 내 여러 기업 중에서도 매출이 가장 높은 기업으로 짚어주셨고 이런 점에 대해 감사 말씀드린다. 국가 차원에서 한국이 정말 활발한 활동을 많이 하고 있다고 생각한다”고 했다.

이재명 대통령이 24일(현지 시간) 미국 샌프란시스코 한 호텔에서 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO와 면담을 하고 있다. 뉴시스

아모데이는 또 “(한국의) 메모리 제조 업체들과 함께 협력을 많이 하고 있다. 한국의 메모리 업체들이 앤트로픽에 투자도 많이 해줬고 그런 면에서 데이터센터와 그 외 여러 분야에서 함께 협력할 계획”이라고 말했다. 이어 “한국의 과기정통부와 함께 AI 협력에 관한 많은 업무협약(MOU)을 맺게 됐다. 이를 통해 AI 보안, 사이버 산업에서의 테스트를 진행하게 됐다”면서 “한국과 함께 일하게 된 것은 정말 흥미진진한 일”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 이날 아모데이와의 면담에 이어 샘 올트먼 오픈AI CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO와 연쇄적으로 면담을 진행한다. 글로벌 AI 시장의 핵심 경영자들과 잇달아 만나며 이 대통령은 ‘3대 메가 프로젝트’를 기점으로 한 AI 혁신의 기반을 공고히 할 예정이다.

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