휘발유 15%·경유 25%↓…유류세 인하 9월 말까지 연장

정부가 이달 말 종료 예정이던 유류세 인하 조치를 9월까지 연장한다. 인하폭은 휘발유 15%, 경유 25%, 부탄 25% 수준을 유지하기로 했다. 인하 전과 비교하면 리터당 휘발유는 122원, 경유는 145원, 부탄은 51원 내린 수준이다.

서울의 한 주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다. 연합뉴스

재정경제부는 24일 정부서울청사에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 민생물가 특별관리 관계 장관 태스크포스(TF)를 열고 ‘8월 이후 유류세 운용방안’을 논의했다.

정부는 중동 정세 불안 지속에 따른 유가 변동성 확대에 대응하고, 유류비 부담을 완화하기 위해 이달 말 종료 예정이던 한시적 유류세 인하 조치를 9월30일까지 두달 연장하기로 했다.

유종별 인하율은 휘발유 15%, 경유 25%, 부탄 25%다. 리터당 유류세는 인하 전 세율과 비교해 휘발유는 122원 내린 698원, 경유는 145원 내린 436원, 부탄은 51원 내린 152원이다.

정부는 중동전쟁이 발발한 이후 지난 3월부터 유류세 인하 조치를 시행 중이다.

중동 전쟁 종전 합의에 따른 국제유가 하락 요인을 반영해 지난달 석유제품 최고가격을 인하했지만, 중동 정세 불안이 해소되지 않은 상황에서 향후 유가 변동성 확대 등에 대응하기 위해 유류세 조정여력을 남겨둘 필요가 있다고 설명했다.

정부는 산업·물류 현장에 필수적인 경유와 소형 트럭 등 서민 연료로 주로 쓰이는 부탄에는 상대적으로 높은 인하폭을 유지했다. 교통·에너지·환경세법 시행령 및 개별소비세법 시행령 개정안을 차관회의와 국무회의 상정 등을 거쳐 조속히 시행할 계획이다.

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