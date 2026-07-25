“올해 첫 수박 먹게 됐다”… 서울시 쪽방촌에 시원한 ‘여름 선물’ [오늘, 특별시]

“올해 첫 수박을 서울시 온기창고와 하이트진로 덕분에 먹게 되어서 여름을 제대로 맞이한 기분이네요.” (서울역 쪽방주민 A씨)

지난 22일 서울 용산구에 위치한 서울역 쪽방상담소 온기창고 1호점에서 열린 시원한 여름나기 수박데이 행사장에서 서울역쪽방상담소, 하이트진로 관계자와 주민이 함께 나눠먹을 수박을 준비하고 있다. 서울시 제공

서울시 쪽방촌 주민들이 시원한 ‘여름 선물’을 받고 더위를 잠시 잊었다.

24일 시에 따르면 하이트진로가 주민들의 건강한 여름나기를 돕고자 준비한 29통의 수박을 5개 쪽방촌으로 보냈으며 각 쪽방촌 주민들은 온기창고(남대문은 해든집 ‘모두의주방’)에 모여 수박을 나눠 먹었다. 하이트진로는 지난해 6월 서울시와 협약을 맺고 쪽방촌 주민들의 건강을 위해 제철과일 등으로 구성된 ‘비타민꾸러미’ 후원을 2년째 이어가고 있다. 올해는 3월부터 연말까지 매월 비타민꾸러미 500개와 나물세트 250개를 지원한다.

온기창고는 쪽방 주민이 개인별로 배정받은 적립금 한도 내에서 필요한 물품을 직접 선택해 가져갈 수 있도록 서울시가 도입·운영하는 쪽방촌 특화형 푸드마켓이다. 2023년 7월 서울역 온기창고 개소를 시작으로 11월 2호점 돈의동 온기창고, 2025년 6월 영등포 온기창고, 12월 창신동 온기창고를 차례로 개소했다. 올해는 민선9기 공약사업으로 남대문 해든센터에 온기창고 신규 설치를 추진중에 있다.

박월진 시 자활지원과장은 “매달 지원해 주는 제철 식품에 더해, 무더운 여름을 잘 이겨낼 수 있도록 수박까지 제공하고 현장을 찾아주신 하이트진로에 감사드린다”라며 “서울시 또한 쪽방촌 주민이 건강하고 안전하게 여름을 나실 수 있도록 촘촘히 지원해나가겠다”라고 말했다.

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