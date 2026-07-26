에어프레미아, 제주항공과 미주·아시아 연결 편의성 강화 나서

에어프레미아는 제주항공과 인터라인 협력을 통해 미주와 아시아를 잇는 항공 네트워크를 확대한다고 26일 밝혔다.

이번 협력으로 에어프레미아의 미주 노선(LA, 뉴욕, 샌프란시스코, 호놀룰루, 워싱턴D.C.)과 제주항공이 운항하는 국내선 및 아시아 주요 노선은 하나의 항공권으로 이용할 수 있게 됐다. 고객들은 한 번의 예약만으로 미주와 아시아 주요 도시를 더욱 편리하게 오갈 수 있다.

연결 가능한 노선은 제주·부산 등 국내선과 일본, 대만, 중국, 몽골, 필리핀, 태국, 베트남, 싱가포르, 말레이시아, 라오스, 인도네시아 등 제주항공이 운항하는 40여 개 노선이다.

에어프레미아는 자사의 미주 장거리 노선과 제주항공의 국내·아시아 노선을 연계해 고객들의 환승 편의성과 목적지 선택 폭을 한층 넓히게 됐다.

에어프레미아와 제주항공은 최근 인터라인 협약을 체결하고 연계 항공권 판매를 시작했으며 실제 승객 이용은 8월1일부터 가능하다.

인터라인은 항공사 간 운항 노선을 하나의 여정으로 판매하는 제휴 방식이다. 고객은 항공권을 한 번에 구매해 보다 편리하게 환승할 수 있으며, 항공사는 직접 취항하지 않는 지역까지 판매망을 확대하고 환승 수요를 확보하는 등 네트워크 경쟁력을 강화할 수 있다.

수하물 서비스는 인터라인 연결 구간에 따라 다르게 적용된다. 국제선 간 연결은 출발지에서 최종 목적지까지 수하물을 한 번에 위탁할 수 있다. 국내선이 포함된 여정은 수하물 연결이 제공되지 않으며, 미국이 포함된 노선 이용 시에는 에어프레미아의 무료 위탁수하물 기준이 출발편과 귀국편 전 구간에 동일하게 적용된다.

에어프레미아 관계자는 “제주항공의 국내·아시아 네트워크와 에어프레미아의 미주 노선을 연계해 고객들의 이동 편의가 한층 높아질 것으로 기대한다”며 “다양한 항공사와의 협력을 확대해 고객들의 여행 편의와 선택의 폭을 지속적으로 넓혀 나가겠다”고 말했다.

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