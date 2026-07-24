한가인, 류수영 표 떡볶이에 솔직 혹평 "맛이 따로 논다"

배우 한가인이 유튜브에서 화제를 모은 류수영의 떡볶이 레시피를 직접 따라 만든 뒤 가감 없는 평가를 내놓았다.

23일 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에는 ‘떡볶킬러 한가인이 유튜브 조회수 톱5 떡볶이 레시피 따라해보면 생기는 일’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한가인은 유튜브 조회수 상위 5개 떡볶이 레시피를 직접 조리해 비교 시식하는 콘텐츠를 진행했다.

가장 먼저 선보인 메뉴는 류수영의 ‘평생 떡볶이’였다. 제작진이 류수영과의 친분을 묻자 한가인은 "전혀 모른다. 맛없는 걸 맛있다고 말하지 못하는 편"이라며 솔직한 평가를 예고했다.

완성된 떡볶이를 시식한 그는 "떡 식감과 양념은 괜찮지만, 짠맛·단맛·매운맛이 조화롭지 못하고 따로 논다"라며 "완성도가 살짝 떨어지고 애매하다"고 평했다.

이후 총 5가지 레시피 중 류수영의 떡볶이를 최종 5위로 꼽았다. 다만 한가인은 "레시피 문제가 아니라 제 조리 과정이나 요리 실력 탓일 수 있다"며 조심스러운 태도를 덧붙였다.

<뉴시스>

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