“골프 치는 사람 5년 더 산다”…30만명 조사서 나온 뜻밖의 결과 [건강+]

지난 4월 미국 조지아주 오거스타 내셔널 골프클럽 1번 홀. 아흔 살의 게리 플레이어(남아프리카공화국)가 티샷을 날린 뒤 특유의 발차기 세리머니를 선보였다. 이어 잭 니클라우스(86·미국)와 톰 왓슨(76·미국)이 차례로 힘찬 스윙을 했다. ‘살아 있는 골프 전설’로 불리는 세 사람은 고령에도 꼿꼿한 자세와 변함없는 기량을 자랑했다.

게리 플레이어의 발차기 세리머니. AP뉴시스

골프가 건강한 노년과 장수에 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 골프를 즐기는 사람은 그렇지 않은 사람보다 평균 5년 더 오래 살고, 사망 위험도 크게 낮다는 분석이다.

30만명 추적했더니…“사망 위험 40% 낮았다”

영국왕립골프협회(R&A)가 최근 발표한 ‘골프와 건강 2021~25’ 보고서에 따르면, 골프를 즐기는 사람은 그렇지 않은 사람보다 평균 수명이 5년가량 긴 것으로 나타났다.

보고서는 스웨덴 골프 인구 30만명을 추적한 연구를 인용했다. 성별과 나이, 사회경제적 배경 등 관련 요인을 고려한 뒤에도 골퍼의 사망 위험은 비골퍼보다 약 40% 낮았다.

건강 효과의 핵심은 걷기다. 카트를 이용하지 않고 18홀을 돌면 약 6.4∼8㎞를 걷게 된다. 걸음 수로 환산하면 1만1000∼1만7000보에 달한다. 흔히 건강의 기준으로 여겨지는 ‘하루 1만보’를 라운드 한 번에 훌쩍 넘기는 셈이다. 카트를 타더라도 평균적으로 6000보 이상을 걷게 된다.

코스를 도는 동안 소모되는 열량은 보행 방식과 지형 등에 따라 약 1000∼2000칼로리다. 꾸준히 필드에 나가는 것만으로 세계보건기구(WHO)가 권장하는 성인 신체 활동 기준을 충족할 수 있다.

골프의 효과는 체중 관리에 그치지 않는다. 언덕을 오르내리고 반복해서 스윙하는 과정에서 하체 근력과 균형감각이 유지된다. 이는 노년층에게 치명적인 낙상 사고 위험을 낮추는 데도 도움이 된다.

게리 플레이어의 발차기 세리머니. AP뉴시스

울증까지 막는다…구경만 해도 1000칼로리 소모

골프는 동반자들과 수 시간 동안 함께 걸으며 대화를 나누는 운동이다. 신체활동과 사회적 교류가 동시에 이뤄진다는 점에서 우울감과 고립감을 줄이고 정신 건강을 유지하는 데도 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 필드에서 나누는 수다가 약이 되는 셈이다.

R&A 의료·과학 고문인 에든버러대 앤드루 머레이 박사는 “심장마비, 2형 당뇨병, 암 같은 40여 개 주요 만성 질환이 골프 같은 규칙적인 신체 활동으로 개선될 수 있다”며 “뇌 건강에도 좋다”고 말했다.

직접 라운드에 참여하지 않더라도 건강 효과를 얻을 수 있다. 경기를 관람하며 선수들을 따라 코스를 걷는 갤러리는 하루 평균 8~9.6㎞를 이동하고, 이 과정에서 1000칼로리 이상을 소모하는 것으로 나타났다.

마크 다본 R&A 최고경영자(CEO)는 이 같은 연구 결과를 두고 “골프가 기대수명에 상당한 영향을 미친다는 것을 보여준다”고 말했다.

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