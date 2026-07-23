'한울 열광 문화제' 성료… "체험·공연·ESG 모두 담았다"

청소년들이 자신의 끼와 흥을 마음껏 펼칠 수 있는 무대인 '제3회 한울 열광 문화제'가 성료됐다.

한국수력원자력 한울원자력본부는 지난 17~18일 양일간 울진 한울에너지팜에서 관광객과 지역 주민 등 1200여 명이 참여한 가운데 '제3회 한울 열광 문화제'를 개최했다고 23일 밝혔다.

제3회 한울열광문화제 모습. 한울본부 제공

이번 문화제는 청소년과 가족 단위 방문객들이 문화와 환경, 안전을 함께 체험할 수 있도록 다양한 프로그램으로 꾸며졌다.

행사장에서는 천연 아이스팩 만들기 등의 환경 체험 프로그램을 비롯해 모두 8개의 체험부스를 마련했고, 굿윌스토어는 기부 물품 바자회를 열어 수익금 전액을 기부하며 나눔의 의미를 더했다.

공연 프로그램도 풍성하게 펼쳐졌다.

첫날에는 랜덤 플레이 댄스를 진행해 청소년들의 호응을 얻었고, 둘째 날에는 크로키키 브라더스의 코믹 드로잉 마임 공연이 펼쳐져 가족 단위 관람객들에게 즐거움을 선사했다.

또 성균관대학교 마술·타로 동아리 'GNC'는 재능기부를 통해 마술 공연을 선보이며 축제 분위기를 한층 끌어올렸다.

안전교육 프로그램도 마련해 안전모 착용과 지진 대피, 소화기 사용법 등을 직접 체험하는 'S.O.S 안전 체험'을 통해 생활 속 안전의 중요성을 알렸다.

특히 올해 축제에는 금호건설과 KCC건설 등 협력업체도 함께 참여해 지역사회와 상생하는 ESG 활동의 의미를 더했다.

이세용 한울본부장은 "열광 문화제가 울진은 물론, 우리나라를 대표하는 청소년 축제로 성장할 수 있도록 앞으로도 다양한 프로그램을 발굴하고 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

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