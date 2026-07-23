SK텔레콤, AI 데이터센터 자회사 ‘SK하이퍼’ 설립… 2030년까지 7500억원 출자

SK텔레콤이 인공지능(AI) 데이터센터 사업을 전담하는 자회사를 설립하고 대규모 인프라 구축에 나선다.

SK텔레콤은 23일 이사회를 열고 AI 데이터센터 사업개발 전문회사 ‘SK하이퍼’를 설립하고 2030년까지 7500억원을 출자하기로 의결했다. SK텔레콤이 지분 100%를 가지며 총 출자 한도 안에서 사업 진행 상황에 따라 2030년까지 자금을 나눠 투입한다.

SK하이퍼 로고. SK텔레콤 제공

사명인 SK하이퍼에는 ‘모든 한계를 뛰어넘어 무한한 가능성을 연다’는 의미와 함께 하이퍼스케일급 AI 데이터센터 사업을 빠르게 확대하겠다는 의지를 담았다고 회사는 설명했다.

SK하이퍼는 SK그룹이 정부의 ‘3대 메가 프로젝트’와 연계해 내놓은 대규모 AI 데이터센터 구축 사업을 전담한다. AI 데이터센터 구축에 필요한 부지 확보와 변전소 구축·운영, 고객 유치, 사업화를 담당한다.

SK텔레콤은 SK하이퍼를 중심으로 2029년까지 총 5GW 규모의 AI 데이터센터를 단계적으로 가동하는 것을 1단계 목표로 제시했다. 이후 시장 수요를 고려해 2035년까지 15GW로 확대할 계획이다.

지역별 AI 인프라 구축도 추진한다. 울산에 GW급 AI 데이터센터 클러스터를 조성하고 충청권과 서남권에도 대규모 데이터센터를 추가로 구축한다.

정석근 SK하이퍼 대표이사

SK하이퍼 초대 대표이사에는 정석근 SK텔레콤 최고기술책임자(CTO) 겸 AI CIC장이 선임됐다. 정 대표는 SK텔레콤이 최근 AI 데이터센터 역량을 통합하기 위해 최고경영자(CEO) 직속으로 신설한 ‘AI DC 통합추진단’ 단장을 겸임하며 AI 데이터센터 사업을 총괄한다.

정 대표는 “SK하이퍼는 SK그룹의 ‘아시아 AI 인프라 허브’ 청사진을 현실로 구체화하는 역할”이라며 “체계적이고 빠른 실행을 통해 핵심 인프라와 고객을 확보할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지