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"휴가철 고속도로 위험 요소 찾아라"… 도로공사, 총 170만 원 포상 신고 캠페인

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세종=이승주 기자 joo47@segye.com

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한국도로공사가 하계 휴가철을 맞아 안전하고 편리한 고속도로를 만들기 위해 국민과 함께 위험요소를 발굴∙신고하는 캠페인을 실시한다.

 

23일 도로공사에 따르면, 이번 캠페인은 휴가철 고속도로 주행 중이나 휴게시설 이용 시 발견한 위험요소를 사진과 함께 제보하면 도로공사가 현장을 즉시 확인해 개선 조치를 취하는 국민 참여형 안전예방 활동이다.

캠페인 홍보 포스터. 도로공사 제공
캠페인 홍보 포스터. 도로공사 제공

제보 대상은 휴게소와 졸음쉼터, 교량, 터널, 절토사면 등에서 발생할 수 있는 이용객의 안전 관련 모든 사항이다. 참여를 희망하는 국민은 도로공사 홈페이지와 공식 소셜미디어(SNS), 휴게소 등에 게시된 홍보 포스터 QR코드를 통해 모바일 접ㅈ수 화면에 접속한 뒤 위험요소 위치와 내용 현장 사진을 제출하면 된다.

 

단 주행 중 안전을 확보하기 위해 운전자의 운전 중 촬영이나 갓길 정차 후 촬영은 엄격히 금지된다. 신고는 동승자가 촬영하거나 블랙박스 영상을 활용하는 등 안전한 방법을 활용해야 한다. 도로공사는 제보된 건에 대한 위험도와 재해 예방 기여도 등을 종합적으로 고려해 내외부 전문가로 구성된 평가위원회 심의를 거쳐 우수사례를 선정할 계획이다. 선정된 참가자에게 총 170만원 규모의 포상금과 모바일 상품권을 지급한다.

 

도로공사 관계자는 “작은 위험 신호 하나를 놓치지 않는 것이 큰 사고를 막는 첫걸음”이라고 말햇다.


세종=이승주 기자 joo47@segye.com 기자페이지 바로가기

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