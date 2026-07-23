BTS ‘월드컵 효과’… 검색량 평소의 4배

그룹 방탄소년단(BTS)이 국제축구연맹(FIFA)이 주관한 2026년 북중미 월드컵의 하프타임쇼에 출연한 뒤, 이들에 대한 검색량과 음원 스트리밍이 폭발적으로 증가했다. 이번 월드컵 결승전 하프타임쇼가 전 세계인에게 BTS의 존재감을 다시 한 번 각인하는 계기가 됐다는 평가가 나온다. 22일 구글 트렌드에 따르면, 월드컵 결승전이 열린 지난 20일(한국시간) ‘BTS’ 키워드의 검색량 지수는 평소의 약 4배 수준으로 증가한 것으로 나타났다. 구글 트렌드 검색량 지수는 특정 기간 가장 많은 검색이 이뤄진 시점을 100으로 설정해 상대적인 검색량 변화를 보여주는 지표다.

결승전 당일의 검색량 지수를 100으로 놓고 비교했을 때, 결승전 개최 전인 7월 12∼19일의 검색량 지수는 26 안팎으로 조사됐다. 하프타임쇼 당일 BTS를 검색한 글로벌 이용자가 평소보다 약 4배 많았다는 의미로 해석된다.

그룹 방탄소년단(BTS)에 대한 검색량과 음원 스트리밍이 20일 월드컵 결승전 하프타임쇼 이후 급격히 늘어난 것으로 조사됐다. 빅히트 뮤직 제공

지역별 검색 유입 양상도 이를 뒷받침한다. 컴백 기간에는 한국과 일본, 미국 등 K팝 인프라와 팬덤 기반이 탄탄한 국가를 중심으로 검색이 집중됐지만, 이번 하프타임쇼 이후에는 유럽과 남미, 아프리카 등 평소 K팝 검색 비중이 낮았던 지역에서 검색량이 크게 늘어난 것으로 나타났다.

음원 스트리밍 수치도 공연 효과를 입증했다. 세계적 음원 플랫폼 스포티파이에 따르면, 경기 당일 BTS는 스포티파이에서 3000만회 이상의 스트리밍을 기록하며, 월드컵 결승전 하프타임쇼에 참여한 가수 가운데 가장 많은 스트리밍을 달성했다. 특히 하프타임 공연에서 선보인 대표곡 ‘다이너마이트(Dynamite)’의 스트리밍은 공연 전날(19일) 14만2000회에서 공연 직후 16만회로 하루 만에 13% 증가했다.

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