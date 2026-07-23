오픈AI '제멋대로' 해킹, 불과 몇시간 만에 일어나

지난주 발생한 오픈AI 첨단 인공지능(AI) 모델의 허깅페이스 해킹 사건은 불과 몇 시간 만에 일어난 것으로 나타났다.



블룸버그 통신은 소식통들을 인용해 지난주 오픈AI 첨단 AI 모델이 인간 통제를 벗어나 '제멋대로' 해킹한 사건은 단 몇 시간 만에 이뤄졌다고 23일 보도했다.

오픈AI. 로이터연합뉴스

이런 해킹은 인간이 할 경우 뛰어난 해커라도 몇 주가 걸리는 일이다.



한 소식통은 오픈AI가 해킹 사실을 인지한 직후 정부 당국과 접촉해 왔다고 전했다.



오픈AI 대변인도 회사가 사법 당국, 기타 정부 기관과 이 사건에 대해 소통했으며, 조사 결과를 투명하게 공개했다고 밝혔다.



그는 또 회사 블로그에 올린 사건 관련 글을 언급하며 "허깅페이스 측과 함께 철저히 조사를 진행할 것이며, 조사가 완료되면 취약점, 사건 내용, 조사 결과 등 자세한 내용을 공유할 것"이라고 밝혔다.



이번 해킹에는 오픈AI의 모델 세 종이 연루됐다.



하나는 이미 알려진 'GPT-5.6 솔'이며 나머지 두 모델은 미공개된 것이다.



한 소식통은 미공개 모델 중 하나는 GPT-5.6 솔보다 성능이 뛰어난 것이며, 나머지 하나는 제대로 다듬어지지 않았고 일반적인 기법으로 훈련되지도 않았다고 밝혔다.



오픈AI는 이 모델들이 '샌드박스'로 불리는 테스트 환경, 즉 통제된 상황에서 보안 테스트를 실행하거나 안전하지 않은 코드를 분석하기 위한 가상 격리 소프트웨어 환경에서 작동하도록 설계된 것으로, 일반적인 안전장치 없이 작동했다고 설명했다.

<연합>

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