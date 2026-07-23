김선태 "홍명보, 나름대로 어려운 점 있었을 것"

'충주맨'으로 이름을 알린 유튜버 김선태가 KBS 웹 예능의 진행자로 나선 가운데, 홍명보 전 축구 국가대표 감독을 첫 게스트로 초대하고 싶다고 밝혔다.

23일 KBS 유튜브 채널에는 '홍명보 카리나 뉴진스 민희진 한동훈 이재용 최태원 섭외해주세요'라는 제목의 영상이 올라왔다.

유튜버 김선태. 유튜브 캡처

김선태는 초대하고 싶은 게스트가 있냐는 질문에 "1호는 홍명보 감독님"이라고 답했다.

이어 "저는 근데 약간 반골 기질이 있다. 그분 나름대로 어려운 점이 있었을 것"이라고 했다.

그러면서도 "저는 직관했는데 왜 응원하는지 모르겠더라. 경기력이 엉망인데 '괜찮아'라고 하더라"고 했다.

또 카리나와 민희진도 섭외하고 싶다고 했다.

그는 민희진을 섭외하면 "얼마 벌었냐. 왜 그랬냐. 좀 더 버티시지 왜. 전략이 뭐였을까 궁금하다.억울한 부분이 뭐였는지 (등을 물을 것)"이라고 했다.

정치인으로는 "대재명"이라며 이재명 대통령을 언급했다. 기업인으로는 이재용 삼성전자 회장을 꼽으며 "재용이형은 안 나올 것 같다"고 했다.

그가 MC를 맡은 웹 예능 '돈선태 성공시대'는 29일 유튜브 채널 'KBS 엔터테인'(KBS Entertain)을 통해 공개된다.

'돈선태 성공시대'는 더 큰 성공을 위해 상경한 김 전 주무관이 대한민국 성공 신화의 주인공들을 서울 셋방으로 초대해 성공의 비결을 묻는 프로그램이다.

<뉴시스>

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