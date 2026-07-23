첫 성착취 피해 나이 ‘11세’로 낮아져… 성평등부, 2025 성매매 실태조사

처음 성착취를 경험하는 나이가 11세로 낮아졌다. 16세 이상 비중은 오히려 줄어들어 성착취 피해자 연령대가 낮아지는 경향이 뚜렷했다.
성평등가족부는 23일 이러한 내용의 ‘2025 성매매 실태조사’ 내용을 발표했다. 조사는 3년 주기로 실시된다.
◆11세에 처음 성착취 경험…절반 이상 강간·폭행 등 추가 피해
처음 성착취를 경험한 나이가 낮아지는 추세다. 전국 17개 성착취 피해 아동·청소년지원센터 이용자 201명을 대상으로 진행한 온라인 조사 결과 지난해 처음 성착취를 경험한 나이가 11세까지 내려갔다. 12세라고 답변한 비율도 7.3%로 지난 조사(3.3%)대비 두 배 넘게 늘었다. 16세 이상에 처음 성착취를 경험한 경우는 18.5%로 지난 조사(41.7%) 대비 오히려 줄었다. 성착취 경험 연령이 점점 낮아지고 있는 것이다.
조사를 진행한 한국형사법무정책연구원 연구팀은 “성착취 피해를 경험하는 아동·청소년 연령이 점차 낮아지는 이유를 별도로 분석하지 않았지만 스마트폰 사용연령이 점차 낮아지는 것이 이유가 될 것으로 추정된다”고 설명했다.
실제로 스마트폰을 통해 성착취 피해를 겪었다고 답한 응답자 비중이 높았다. 세부적으로 보면 스마트폰 사회관계망서비스(SNS)를 통한 피해자 67.6%로 가장 많았고, 그 뒤를 스마트폰 채팅앱(19.9%), 스마트폰 게임·라이브방송앱(4.0%)이 이었다.
성착취 이후 추가 피해를 경험한 경우는 54.3%에 달했다. 구체적으로 강간(35.4%), 욕설·위협(29.3%), 돈을 적게 주거나 주지 않음(29.3%) 등의 피해 사례가 있었다. 응답자들은 성착취 방지를 위해 일자리 제공(26.9%), 가족과의 관계회복(11.4%)이 가장 필요하다고 답했다.
◆남성 10명 중 4명, 평생 한 번이라도 성구매 경험
평생 한 번이라도 성구매를 한 경험이 있는 남성은 37.7%로 2016년(50.7%), 2019년(42.1%) 에 비해 줄었고 2022년(37.4%)과 비슷했다. 친구·선후배 등 주변 지인을 통해 성매매 업소를 방문한 비율이 45.9%로 압도적 1위였고 그 외에 다른 경로는 모두 10% 미만에 그쳤다. 성구매 행위에 대한 정보가 친밀한 관계망 안에서 공유 및 습득되고 있음을 알 수 있다.
해외에서 한 번이라도 성매매를 한 경험이 있다는 비율은 5.9%였고 주변 인물의 해외 성매매 경험은 32.0%로 나타났다. 본인의 성매매 경험 비율은 2016년도 대비 16.9% 감소한 반면, 주변인의 해외 성매매 경험은 2016년도에 비해 21.2% 증가했다. 한국형사법무정책연구원 연구팀은 “해외 성매매 경험을 축소·은폐했을 가능성이 크다”며 “이는 실제 해외 성매매가 증가했을 가능성과 경각심이 높아진 영향이 있다”고 설명했다.
지난 3년간 업무와 관련해 4.6%가 업무 관련 성접대를 한 경험이 있다고 응답했고 5.8%는 성접대를 받은 경험이 있다고 했다. 2016년 대비 성접대를 한 경험은 47.1%, 성접대를 받은 경험은 44.8%로 각각 감소했다.
원민경 성평등부 장관은 “성매매, 특히 아동·청소년 대상 성착취는 단순한 일탈이 아니라 심각한 인권 침해이자 범죄”라며 “SNS라는 거대한 플랫폼을 통해 성착취가 일상 속으로 침투하고 있는 만큼 관계부처 및 민간과 협력해 피해자를 촘촘하게 보호하는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
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