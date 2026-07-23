‘인공지능·농생명…’ 전북대, 순창군과 미래산업 인재 양성 맞손

전북대학교와 전북 순창군이 인공지능(AI)과 농생명·바이오 등 지역 미래 산업을 이끌 맞춤형 인재 양성과 산학협력 강화를 위해 손을 맞잡았다.

23일 전북대에서 양오봉(오른쪽) 전북대 총장과 최영일 순창군수가 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성’을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 협약서를 들어 보이고 있다. 전북대 제공

전북대는 23일 대학본부에서 양오봉 총장과 최영일 순창군수 등이 참석한 가운데 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 교육부의 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성 방안(서울대 10개 만들기)’ 정책에 발맞춰 지역과 대학의 상생 협력체계를 구축하고 국가 균형발전을 뒷받침하기 위함이다.

양 기관은 협약을 통해 첨단 로봇파운드리와 그린수소 시스템, 농생명·바이오, AI, 모빌리티, 재생에너지 등 전북대 전략산업 성장엔진과 연계한 지역인재 양성사업을 공동 추진하기로 했다. 또 순창 지역 특성화고등학교와 협력 사업을 지원하고 지역 내 AI 교육을 확대하는 한편, 순창군 전략산업과 연계한 AI 융합 연구와 실증 사업도 함께 추진할 계획이다.

이를 통해 지역 산업 수요에 맞는 실무형 인재를 양성하고, 교육과 연구 성과가 지역 산업 경쟁력 강화와 청년 정주로 이어지는 선순환 체계를 구축할 방침이다.

양오봉 전북대 총장은 “전북대의 교육·연구 역량을 순창군의 산업적 강점과 긴밀히 연결해 지역의 새로운 성장 가능성을 열어갈 것”이라며 “지자체와의 실질적인 협력을 확대해 지역과 대학이 함께 성장하는 국가균형발전 모델을 만들 계획”이라고 말했다.

최영일 순창군수는 “이번 협약은 순창의 미래 산업 기반을 다지고 지역 청소년과 청년에게 새로운 성장 기회를 제공하는 출발점”이라며 “전북대와 긴밀히 협력해 AI와 농생명 등 지역 특성을 살린 인재 양성과 산업 혁신에 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

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